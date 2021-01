Trois des quatre stars de Sex And The City se retrouveront pour un nouveau spectacle qui revisite les personnages emblématiques 20 ans plus tard.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont accepté de jouer dans And Just Like That – une série de 10 épisodes sur HBO Max, a annoncé dimanche la chaîne.

La production du nouveau spectacle débutera au printemps, a-t-il ajouté.

Il verra les personnages de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York Goldenblatt de nouveau ensemble pour la première fois depuis 2010 lorsque le film Sex And The City 2 sort en salles.

Mais Kim Cattrall et son personnage Samantha Jones seront notamment absents de la nouvelle série.

L’actrice canado-américaine frappé publiquement son ancienne co-star Jessica Parker suite au décès de son frère en 2018.

Elle a dit à l’actrice qu’elle « n’avait pas besoin de son amour et de son soutien » et que sa mère l’avait qualifiée d ‘ »hypocrite ».

« Permettez-moi de rendre ceci TRÈS clair. (Si je ne l’ai pas déjà fait) Vous n’êtes pas ma famille. Vous n’êtes pas mon ami.

«Alors je vous écris pour vous dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie afin de restaurer votre personnage de ‘gentille fille’», écrivait-elle à l’époque.

Elle a ensuite ajouté un lien vers un article du New York Post intitulé: « Dans la culture méchante des filles qui a détruit » Sex and the City « . »

HBO n’a pas expliqué pourquoi Cattrall ne faisait pas partie du nouveau projet.

Mais la responsable du contenu original du réseau, Sarah Aubrey, a déclaré: « J’ai grandi avec ces personnages, et j’ai hâte de voir comment leur histoire a évolué dans ce nouveau chapitre, avec l’honnêteté, l’émotion, l’humour et la ville bien-aimée. qui les a toujours définis. «

Sex And The City a d’abord été diffusé en 1998 et a duré six saisons jusqu’en 2004, avant que deux films ne soient tournés sur les personnages en 2008 et 2010.