Trois souhaits pour 2023 : auteur-compositeur-interprète Roisin Murphy | Nouvelles du Royaume-Uni

L’auteur-compositeur-interprète Roisin Murphy a déclaré que l’industrie de la musique “mérite” de l’aide après “qu’elle nous a sauvé la vie pendant la pandémie”.

Murphy parlait au podcast Sky News Daily, où l’animateur Niall Paterson lui a demandé, ainsi qu’à une série d’autres invités spéciaux, leurs “Trois souhaits” pour 2023.

Le chanteur a sorti de la musique depuis le milieu des années 90, d’abord au sein du duo Moloko, avant d’avoir une carrière solo réussie.

Elle a déclaré au podcast: “Dans mon secteur, nous avons eu des moments très difficiles, évidemment, à cause de la pandémie. La musique est toujours difficile à réussir car, une fois que vous êtes sur la route, tout le monde doit être payé. .. vous avez toutes ces dépenses.

“Et maintenant, après la pandémie et la crise énergétique que nous traversons, la crise du coût de la vie que nous traversons, c’est plus cher en plus.”

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Murphy a sorti cinq albums solo, avec Hairless Toys de 2015 nominé pour le Mercury Music Prize. Son dernier disque, Roisin Machine (2020), a été acclamé par la critique. L’année dernière, elle a fait ses débuts d’actrice dans The Bastard Son & The Devil Himself de Netflix.

S’exprimant depuis son domicile à Ibiza, Murphy a déclaré que le “glamour” avait disparu de la plupart des boîtes de nuit et que le soutien du gouvernement était nécessaire pour aider à redonner vie aux industries de la musique et de la nuit.

“Nous méritons d’être aidés en temps de crise”, a-t-elle déclaré au podcast Daily. “[Music] nous a sauvé la vie pendant la pandémie. C’est peut-être un peu trop, mais je pense que c’est vrai.”

“Une génération avec un sens commun perdu de la culture”

Les chiffres publiés l’année dernière par la Night Time Industries Association suggéraient que 20% des boîtes de nuit avaient fermé depuis le premier verrouillage en mars 2020.

« Sortir en boîte, sortir voir des groupes et ne pas simplement être toujours sur Internet est si sain pour les enfants », a déclaré Murphy.

“Je m’inquiète vraiment pour cette génération de jeunes qui ont traversé trois ans de leur vie sans avoir cette expérience partagée.”

Un autre souhait de Murphy était de voir plus d’enfants passer moins de temps sur les écrans de téléphone et d’ordinateur. La mère de deux enfants dit qu’elle craint que leur génération ait perdu un sens commun de la culture.

“Ils me parlent une langue différente. Je suppose que nous étions dans des choses que nos parents ne comprenaient pas aussi. Mais je pense que c’est à un autre niveau, nous avons partagé la culture en grandissant.

“Je veux dire, nous parlions de danser tous ensemble. J’espère que mes enfants sortiront et danseront avec d’autres personnes et auront ensuite ce sentiment partagé d’universalité.”

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Producteurs : David Chipakupaku et Alys Bowen

Producteur junior : Jada-Kai Meosa John

Ecriture complémentaire : Soila Apparicio

Éditeurs : Paul Stanworth et Philly Beaumont