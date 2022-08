Trois soldats néerlandais abattus devant un hôtel à Indianapolis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trois soldats néerlandais ont été blessés par balle samedi matin lors d’une fusillade dans le centre-ville d’Indianapolis après ce que la police locale pense être une perturbation à l’extérieur de l’hôtel où ils séjournaient, ont annoncé les autorités.

La fusillade s’est produite vers 3h30 du matin dans le quartier des divertissements d’Indianapolis. La police d’Indianapolis a déclaré que les policiers avaient trouvé trois hommes blessés par balle et qu’ils avaient été emmenés dans des hôpitaux de la région.

Le ministère néerlandais de la Défense a déclaré qu’un soldat était dans un état critique et que les deux autres étaient conscients, tandis que la police d’Indianapolis a déclaré aux médias locaux que deux des soldats étaient dans un état critique et que le troisième était stable.

Le ministère a déclaré que les trois soldats appartenaient au Commando Corps et se trouvaient dans l’Indiana pour s’entraîner lorsque la fusillade s’est produite pendant leur temps libre devant l’hôtel où ils séjournaient.

Les soldats s’entraînant au Muscatatuck Urban Training Center, FOX59 signalé.

“C’est un centre de formation de premier ordre et utilisé par le DoD ainsi que d’autres alliés”, a déclaré la Garde nationale de l’Indiana à la chaîne de télévision dans un communiqué. “Les soldats néerlandais se sont rendus à Indianapolis à la fin de leur journée de service. Nos pensées et nos prières accompagnent les soldats et leurs familles pendant cette période difficile.”

Aucune arrestation n’a été effectuée, ont rapporté plusieurs médias.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.