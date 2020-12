Trois soldats français ont été tués au Mali lundi lorsque leur véhicule blindé a été touché par un engin explosif dans la région de Hombori, a indiqué le ministère français de la Défense dans un communiqué.

Le président français Emmanuel Macron a exprimé dans un communiqué sa « grande émotion » après avoir appris la mort du brigadier-chef Tanerii Mauri et des combattants de première classe Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian.

Ils appartenaient à un premier régiment à Thierville-sur-Meuse dans l’est de la France.

L’Elysée a déclaré dans un communiqué que Macron avait salué «la mémoire de ces soldats, morts pour la France dans l’accomplissement de leur mission.

« Il s’associe à la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la reconnaissance et de la solidarité de la Nation. »

Macron a également déclaré qu’il avait confiance en les soldats français au Sahel et salué leur « courage ». Il a ajouté que la France continuerait à poursuivre la lutte contre le terrorisme.

La ministre des Armées, Florence Parly, a déclaré dans un communiqué que les trois soldats étaient engagés dans une « zone où des groupes terroristes attaquent les populations civiles et menacent la stabilité régionale, ainsi que notre propre sécurité ».

Parly a ajouté que ses pensées allaient à leurs camarades soldats qui continuent de se battre au Mali.

Au moins 47 soldats français sont morts depuis 2013 lors d’opérations militaires au Mali. Deux soldats français ont été tués en septembre dans le nord du Mali par une bombe artisanale.