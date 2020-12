Trois soldats de la paix burundais ont été tués et deux autres blessés en République centrafricaine lors d’attaques menées vendredi par des combattants armés, a déclaré le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies.

Le secrétaire général Antonio Guterres a condamné les attaques à Dekoua, dans la préfecture de Kemo et à Bakouma avant les élections présidentielles et législatives de dimanche, selon un communiqué du porte-parole Stéphane Dujarric.

Les attaques contre les soldats de la paix peuvent constituer un crime de guerre, indique le communiqué, appelant les autorités de la République centrafricaine à enquêter sur les « attaques odieuses et à traduire rapidement les auteurs en justice ».

L’ONU a repris la ville de Bambari plus tôt cette semaine aux rebelles qui l’avaient saisie mardi.

Le gouvernement attribue les troubles à l’ancien président François Bozize, qui est revenu d’exil il y a un an et a été empêché de se présenter aux élections. Il a été accusé d’avoir rejoint des groupes armés pour tenter d’organiser des attaques et un coup d’État. Il l’a nié.

Le Rwanda, qui a des soldats de la paix dans le pays, et la Russie ont envoyé des centaines de soldats pour soutenir le gouvernement alors que les rebelles avancent sur la capitale, Bangui.

Le gouvernement et les organismes internationaux appellent à la paix après un accord de février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes rebelles.