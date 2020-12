La conversation

Comment Crisco a renversé le saindoux et a convaincu les Américains de la nourriture industrielle

Peut-être que vous dénicherez une boîte de Crisco pour la saison de cuisson des Fêtes. Si c’est le cas, vous ferez partie des millions d’Américains qui l’utilisent depuis des générations pour faire des biscuits, des gâteaux, des croûtes à tarte et plus encore. Mais malgré toute la popularité de Crisco, quelle est exactement cette substance épaisse et blanche dans la boîte? Si vous n’êtes pas sûr, vous n’êtes pas seul: pendant des décennies, Crisco n’a eu qu’un seul ingrédient, l’huile de coton. Mais la plupart des consommateurs ne l’ont jamais su. Cette ignorance n’était pas un accident. Il y a un siècle, les spécialistes du marketing de Crisco ont mis au point des techniques publicitaires révolutionnaires qui encourageaient les consommateurs à ne pas se soucier des ingrédients et à plutôt faire confiance à des marques fiables. C’était une stratégie réussie que d’autres entreprises finiraient par copier. Le saindoux obtient une certaine concurrence Pendant la majeure partie du 19ème siècle, les graines de coton étaient une nuisance. Lorsque les égreneuses de coton ont peigné les récoltes de coton montantes du Sud pour produire des fibres propres, elles ont laissé des montagnes de graines derrière elles. Les premières tentatives de mouture de ces graines ont abouti à une huile qui était peu sombre et malodorante. De nombreux agriculteurs laissent simplement pourrir leurs tas de graines de coton.Ce n’est qu’après qu’un chimiste du nom de David Wesson a mis au point des techniques industrielles de blanchiment et de désodorisation à la fin du XIXe siècle que l’huile de coton est devenue suffisamment claire, insipide et suffisamment neutre pour plaire aux consommateurs. Bientôt, les entreprises vendaient de l’huile de coton seule sous forme liquide ou la mélangeaient avec des graisses animales pour fabriquer des matières grasses solides bon marché, vendues dans des seaux pour ressembler à du saindoux. Le principal rival de Shortening était le saindoux. Les générations précédentes d’Américains avaient produit du saindoux à la maison après les abattages de porcs d’automne, mais à la fin du 19e siècle, les entreprises de transformation de la viande fabriquaient du saindoux à l’échelle industrielle. Le saindoux avait un goût de porc notable, mais il n’y a pas beaucoup de preuves que les Américains du 19ème siècle s’y opposaient, même dans les gâteaux et les tartes. Au lieu de cela, son problème était le coût. Alors que les prix du saindoux sont restés relativement élevés au début du XXe siècle, l’huile de coton était abondante et bon marché. Les Américains, à l’époque, associaient massivement le coton aux robes, chemises et serviettes de table, pas à la nourriture. Néanmoins, les premières sociétés d’huile de coton et de shortening ont fait tout leur possible pour souligner leur lien avec le coton. Ils ont vanté la transformation de la graine de coton de restes embêtants en produit de consommation utile comme une marque d’ingéniosité et de progrès. Des marques comme Cottolene et Cotosuet ont attiré l’attention sur le coton avec leurs noms et en incorporant des images de coton dans leur publicité. King Crisco Lorsque Crisco a été lancé en 1911, il a fait les choses différemment. Comme d’autres marques, il était fabriqué à partir de graines de coton. Mais c’était aussi un nouveau type de graisse – le premier shortening solide au monde entièrement fabriqué à partir d’une huile végétale autrefois liquide. Au lieu de solidifier l’huile de coton en la mélangeant avec de la graisse animale comme les autres marques, Crisco a utilisé un tout nouveau procédé appelé hydrogénation, que Procter & Gamble, le créateur de Crisco, avait perfectionné après des années de recherche et développement. Dès le début, les spécialistes du marketing de l’entreprise ont beaucoup parlé des merveilles de l’hydrogénation – ce qu’ils ont appelé «le procédé Crisco» – mais ont évité toute mention des graines de coton. À l’époque, aucune loi n’obligeait les entreprises alimentaires à répertorier les ingrédients, bien que pratiquement tous les emballages alimentaires fournissaient au moins suffisamment d’informations pour répondre à cette question la plus fondamentale de toutes: qu’est-ce que c’est? Crisco a été fabriqué à partir de «100% de shortening», affirmaient ses supports marketing, et «Crisco is Crisco, et rien d’autre». Parfois, ils désignaient le règne végétal: le Crisco était «strictement végétal», «purement végétal» ou «absolument tout végétal». Dans leurs plus spécifiques, les publicités disaient qu’elle était fabriquée à partir d ‘«huile végétale», une expression relativement nouvelle que Crisco a contribué à vulgariser. Mais pourquoi se donner tous ces efforts pour éviter de mentionner l’huile de coton si les consommateurs l’achetaient déjà sciemment à d’autres entreprises? La vérité était que la graine de coton avait une réputation mitigée, et cela ne faisait qu’empirer au moment du lancement de Crisco. Une poignée d’entreprises sans scrupules utilisaient secrètement de l’huile de coton bon marché pour couper l’huile d’olive coûteuse, de sorte que certains consommateurs la considéraient comme un adultérant. D’autres associaient l’huile de coton au savon ou à ses utilisations industrielles émergentes dans les colorants, le goudron de toiture et les explosifs. D’autres encore lisent des manchettes alarmantes sur la façon dont le tourteau de coton contenait un composé toxique, même si l’huile de coton elle-même n’en contenait aucun.Au lieu de s’attarder sur son seul ingrédient problématique, les spécialistes du marketing de Crisco ont formé le consommateur à la fiabilité de la marque et à la pureté de l’usine moderne préparation des aliments. Crisco s’est envolé des étagères. Contrairement au saindoux, Crisco avait un goût neutre. Contrairement au beurre, Crisco pouvait durer des années en rayon. Contrairement à l’huile d’olive, elle avait une température de fumage élevée pour la friture. Dans le même temps, puisque Crisco était le seul shortening solide entièrement à base de plantes, il était prisé par les consommateurs juifs qui suivaient des restrictions alimentaires interdisant de mélanger de la viande et des produits laitiers en un seul repas.En seulement cinq ans, les Américains achetaient chaque année plus de 60 millions de canettes de Crisco, l’équivalent de trois canettes pour chaque famille du pays. En l’espace d’une génération, le saindoux est passé d’une partie importante de l’alimentation américaine à un ingrédient à l’ancienne. Faites confiance à la marque, pas aux ingrédients Aujourd’hui, Crisco a remplacé l’huile de coton par des huiles de palme, de soja et de canola. Mais l’huile de coton reste l’une des huiles comestibles les plus consommées dans le pays. C’est un ingrédient de routine dans les aliments transformés et c’est courant dans les friteuses de restaurant. Crisco ne serait jamais devenu un poids lourd sans ses campagnes publicitaires agressives qui ont souligné la pureté et la modernité de la production en usine et la fiabilité du nom Crisco. À la suite de la Pure Food and Drug Act de 1906 – qui interdisait de falsifier ou de mal étiqueter les produits alimentaires et de renforcer la confiance des consommateurs – Crisco a aidé à convaincre les Américains qu’ils n’avaient pas besoin de comprendre les ingrédients des aliments transformés, tant que ces aliments provenait d’une marque de confiance. Au cours des décennies qui ont suivi le lancement de Crisco, d’autres entreprises ont suivi son exemple en introduisant des produits tels que Spam, Cheetos et Froot Loops avec peu ou pas de référence à leurs ingrédients.Une fois que l’étiquetage des ingrédients a été obligatoire aux États-Unis à la fin des années 1960, les ingrédients multisyllabiques dans de nombreux les aliments hautement transformés peuvent avoir mystifié les consommateurs. Mais pour la plupart, ils ont continué à manger, donc si vous ne trouvez pas étrange de manger des aliments dont vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas les ingrédients, vous devez en partie remercier Crisco. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Helen Zoe Veit ne le fait pas travailler pour, consulter, détenir des actions ou recevoir un financement de toute entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n'a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.