Trois sœurs tuées dans un «incident violent» à Dublin | Nouvelles du monde

Trois sœurs sont décédées à la suite d’un violent incident dans une maison de Dublin, a annoncé la police.

L’adolescente et ses deux frères et sœurs plus jeunes ont été emmenés en ambulance à Children’s Health Ireland (CHI) à Crumlin, mais tous les trois ont ensuite été déclarés morts.

Des agents ont été appelés dans une propriété du domaine Rossfield à Tallaght vers 12 h 30 dimanche, décrivant l’incident comme violent, difficile et traumatisant.

Un adolescent a également été emmené de la scène à l’hôpital avec des blessures graves, mais on ne pense pas qu’elles mettent sa vie en danger.

Un homme d’une vingtaine d’années a ensuite été arrêté sur les lieux par l’unité de soutien armé de la Garda.

Il est détenu à la gare de Tallaght Garda en vertu de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale.

La mère des enfants, qui n’a pas été blessée, a également été emmenée au CHI et reçoit actuellement des soins médicaux.

Gardai a déclaré que toutes les personnes impliquées se connaissaient et que les officiers ne recherchaient personne d’autre en relation avec l’incident.