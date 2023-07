Trois sœurs et 120 patates douces : les agriculteurs mexicains adoptent les traditions mayas

Jeresa de Jesús Cen Requena lave du gombo bordeaux et un arc-en-ciel de carottes fraîchement cueillies à Mestiza de Indias, un projet agricole régénérateur caché dans un chemin de terre dans la jungle près du village maya d’Espita. « Avant, vous pouviez vivre de votre milpa », dit l’ouvrier agricole, se référant à la petite exploitation traditionnelle. « Mais maintenant, beaucoup de gens du village vont à Cancún parce qu’ils veulent le luxe moderne.

« Vous ne pouvez pas acheter un téléphone portable avec un sac de haricots, mais je m’en fiche – je suis connecté à cette terre. »

À première vue, la vie semble en grande partie inchangée au fil des siècles dans ce village de la péninsule mexicaine du Yucatán. Les femmes portant huipiles (tuniques brodées) vapeur tamales (pâte de maïs farcie) sur des feux à ciel ouvert dans des maisons couvertes de palmiers, des poulets explorent la poussière sous un dais d’arbres fruitiers et des hommes se fondent dans la jungle avec des fusils en bandoulière pour chasser le cerf.

Teresa de Jesús Cen Requena, qui travaille à la ferme régénérative Mestiza de Indias, se tient devant sa maison avec sa belle-mère dans leur huipiles

Cependant, au lieu du maïs traditionnel, leurs milpas (fermes organisées sur un système foncier préhispanique) sont plus susceptibles de faire germer une nouvelle culture : des monticules de plastique fumants. La communauté n’étant plus autosuffisante, ceux qui restent à Espita doivent compter sur les produits transformés des supermarchés locaux, et sans ramassage des ordures dans cette région reculée de la forêt maya – la deuxième plus grande d’Amérique latine – les emballages, y compris le plastique , est souvent brûlé.

Une de nos missions est de sensibiliser les chefs à ces ingrédients tout en permettant aux populations locales d’accéder aux produits bio Gonzalo Samaranch Granados

L’exode de personnes à la recherche d’un emploi dans les stations touristiques en constante expansion le long de la Riviera Maya a mis à rude épreuve la production agricole de la milpa, et les experts craignent que cela ne s’intensifie lorsqu’un nouveau train Maya controversé sera lancé en décembre, doublant le nombre de touristes attendus. visiter la presqu’île.

« Cela s’avérera très dommageable pour la préservation de la tradition milpa à moyen et long terme », déclare le Dr Javier Orlando Mijangos Cortés, chercheur principal au Centre de recherche scientifique du Yucatan.

Depuis huit ans, cependant, Mestiza de Indias encourage les populations locales à renouer avec leur terre et leurs racines milpa tout en apprenant de nouvelles méthodes agricoles.

La ferme associe des savoir-faire ancestraux tels que la méthode de plantation compagne des « Trois Sœurs » – les haricots agissent comme un engrais naturel, les courges maintiennent l’humidité du sol et maintiennent les autres plantes à un niveau bas pour que le maïs puisse absorber un maximum de lumière – avec des techniques de régénération conçues pour lutter contre des conditions climatiques de plus en plus sévères. .

Saturnino Vech Pech, 20 ans, récolte des courges ancestrales Rampicante à la ferme. Le projet préserve les traditions agricoles indigènes et les cultures indigènes, tout en visant à lutter contre les effets néfastes de l’industrie agrochimique mexicaine.

Les 220 hectares de la ferme (540 acres), dont 80% restent dans la jungle, approvisionnent les restaurants et les hôtels en fruits, légumes et herbes de spécialité. « L’une de nos principales missions est de faire connaître ces ingrédients aux plus grands chefs tout en permettant aux populations locales d’accéder à des produits biologiques », explique Gonzalo Samaranch Granados, un Espagnol copropriétaire de la ferme avec sa femme, Martha Elena Chan Tuz, une Maya. femme née à Espita.

« En ce moment, de nombreux restaurants de la Riviera Maya utilisent des ingrédients provenant de fermes industrielles de Puebla. [900 miles away] parce qu’ils n’ont pas accès aux produits cultivés localement – et ne savent souvent pas comment les cuisiner de toute façon.

Outre leur importance culturelle, les variétés indigènes sont capables de s’adapter aux conditions météorologiques changeantes car elles ont une diversité génétique Raphaël Mier

Mestiza de Indias emploie entre six et 15 personnes, selon la saison, et elles reçoivent chacune une boîte hebdomadaire de produits frais dans le cadre de leur salaire. Les femmes sont payées au même titre que les hommes et le projet couvre les frais médicaux de l’équipe et de leurs familles.

En plus de la rotation des cultures, la tradition de la milpa est basée sur le « pâturage, la coupe et le brûlis », qui voit les agriculteurs mettre régulièrement le feu à une partie de leurs terres pour enlever les mauvaises herbes avant de planter de nouvelles graines. Bien que cela soit pratiqué depuis des générations, les besoins alimentaires d’une population croissante signifient souvent que laisser des terres en jachère pendant de longues périodes n’est plus une option.

« Bien que le feu fasse partie du cycle naturel, les scientifiques s’inquiètent de ce processus car lorsque vous brûlez un sol, vous tuez les microbes qu’il contient, et cela se produit de plus en plus fréquemment. En conséquence, de nombreux agriculteurs doivent se tourner vers des pesticides chimiques pour lutter contre les ravageurs, ce qui pose un risque environnemental énorme », explique Rafael Mier, fondateur de Fundación Tortilla, une organisation agricole qui promeut les connaissances sur l’importance environnementale et culturelle du maïs au Mexique. .

José Ignacio Canché Na et Saturnino Vech Pech mélangent du compost bokashi, qui décompose les déchets par fermentation pour enrichir le sol

Chez Mestiza de Indias, l’équipe privilégie les techniques respectueuses de l’environnement pour améliorer la qualité des sols. La cendre agit comme un engrais naturel, les plantes sont autorisées à semer puis replantées pour la saison prochaine afin qu’elles soient naturellement plus adaptées aux conditions difficiles, et Samaranch favorise le compostage bokashi, qui voit la levure et le biochar décomposer la matière organique en aussi peu que 15 jours.

L’eau devenant de plus en plus précieuse dans la péninsule du Yucatán, Samaranch a étudié le système aztèque de chinampadans laquelle des lits surélevés fertiles ont été construits sur les lacs pour cultiver des cultures vivrières, et une technique ancienne utilisée pour améliorer la rétention d’eau, dans laquelle des couches de charbon de bois sont placées sous les cultures pour agir comme une éponge.

Une passion de toujours pour les patates douces : Aurelio Batún Nahuat avec une patate douce violette, ou camote morado. Il a aidé à sauver de l’extinction de nombreux cépages patrimoniaux rares. À droite, les pois mange-tout, également connus sous le nom de mange-tout, ou guisantes en espagnol, cultivé à la ferme

Un autre des objectifs du projet est de protéger les plantes qui sont sur le point de disparaître ; Samaranch a passé des années à chasser des plantes particulièrement rares dans les arrière-cours et les milpas. Cela a radicalement changé les perspectives d’un résident local, Aurelio Batun Nahuat. À 68 ans, sa passion de toujours pour la culture de la patate douce – 120 variétés au dernier décompte – a enfin trouvé un succès commercial.

« Personne n’était vraiment intéressé à les acheter jusqu’à ce que je rencontre Gonzalo. Maintenant, il garantit un certain revenu et m’encourage à planter des variétés encore plus inhabituelles », dit-il en découvrant avec sa machette l’intérieur violet d’une racine particulièrement rare.

Mier déclare : « Outre leur importance culturelle et historique, les variétés indigènes sont capables de s’adapter aux conditions météorologiques changeantes car elles ont une diversité génétique. Les cultures hybrides et GM ont des informations génétiques très étroites, ce qui signifie que si quelque chose affecte une plante, cela les affecte toutes. Une pandémie de maïs qui pourrait menacer la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale est une possibilité très réelle.

Le fondateur de la ferme, Gonzalo Samaranch Granados, avec sa femme et copropriétaire, Martha Elena Chan Tuz, préparent des plats préhispaniques colorés à partir de leurs produits

Mestiza de Indias n’est qu’un des nombreux projets visant à préserver la biodiversité de la péninsule du Yucatán, ainsi que le patrimoine agricole de ses peuples autochtones, qui vivent en plus grande densité ici que partout ailleurs au Mexique.

Maíz Criollo Kantunil, un groupe d’agriculteurs et d’agro-écologistes, a réussi à réintroduire trois variétés de maïs indigène à l’aide de semences fournies par le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT). Aldea X-batun dans le quartier Zaciabil de Valladolid offre aux touristes la possibilité de cuisiner aux côtés de la famille Cen Canche en utilisant des produits issus de leur milpa, tandis que le menu du Ramiro Cocina de Merida met en valeur les variétés indigènes sur le point de disparaître.

De retour à Mestiza de Indias, l’ouvrière agricole María Alba de la Flor Pec ne doute pas que travailler à la ferme régénérative fait désormais partie de son mode de vie. « J’adore vivre de la terre et maintenant j’apprends aussi à prendre soin de l’environnement. J’applique souvent ce que j’apprends ici dans mon propre jardin », dit-elle.

