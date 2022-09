Trois sœurs, deux enfants et un adolescent, tués dans un “incident violent” à la maison de Tallaght lors de l’arrestation d’un homme

TROIS sœurs sont décédées à la suite d’un incident survenu dans une maison de Tallaght, à Dublin, aux premières heures de la matinée.

Vers 12h30 ce matin, les gardaí ont été alertés d’un incident violent qui se déroulait dans une maison du domaine Rossfield à Tallaght.

Des gardai armés ont répondu sur les lieux Crédit : Alamy

Trois frères et sœurs, deux enfants et un adolescent adulte, ont été évacués par ambulance vers Children’s Health Ireland à Crumlin, où tous les trois ont ensuite été déclarés morts.

Un adolescent de sexe masculin a été emmené de la scène à l’hôpital de Tallaght avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger.

À la suite d’une intervention des membres de l’unité de soutien armé de la Garda, impliquant la décharge d’engins moins que létaux, un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté sur les lieux.

La mère des enfants qui n’a pas été blessée dans l’incident a également été transportée d’urgence à l’hôpital de Crumlin et reçoit des soins.

On pense que toutes les personnes impliquées dans cet incident se connaissent.

Gardaí ne recherche personne d’autre en relation avec cet incident, pour le moment.

Un porte-parole a déclaré: “Vers 00h30, dimanche 4 septembre 2022, Gardaí a été informée d’un incident violent survenu dans une résidence domestique du domaine Rossfield, Tallaght, Dublin 24.

“Trois frères et sœurs, 2 enfants et un adolescent adulte, ont été évacués de la scène par ambulance vers Children’s Health Ireland (CHI) à Crumlin, où tous les 3 ont ensuite été déclarés décédés.

“Un adolescent de sexe masculin a été emmené de la scène à l’hôpital de Tallaght avec des blessures graves, mais que l’on pense, à l’heure actuelle, ne mettant pas sa vie en danger.

“Suite à une intervention des membres de l’unité de soutien armé de la Garda, impliquant la décharge d’engins moins que létaux, un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté sur les lieux. L’homme est actuellement détenu au poste de Tallaght Garda en vertu de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale.

“Une femme, la mère des enfants, qui n’a pas été blessée sur les lieux, a également été transférée au CHI Crumlin et reçoit actuellement des soins médicaux.

“On pense que toutes les personnes impliquées dans cet incident se connaissent. Gardaí ne recherche personne d’autre en relation avec cet incident, pour le moment.

“Gardaí à Tallaght a établi une salle d’incident et toutes les circonstances de cet incident font l’objet d’une enquête sous la direction d’un officier supérieur enquêteur.

“La scène de Rossfield Estate reste scellée et un examen médico-légal commencera plus tard dans la journée par le bureau technique de Garda.

“Le bureau du coroner et le bureau du pathologiste d’État ont été informés. Des autopsies, à organiser, auront lieu.

“An Garda Síochána a nommé un agent de liaison avec la famille et An Garda Síochána continuera à soutenir la famille impliquée en collaboration avec d’autres agences de l’État.

“Cet incident violent, difficile et traumatisant a été répondu par des premiers intervenants de la Garda en uniforme non armés du district de Tallaght, soutenus par des membres en uniforme et des détectives armés de la division sud de la DMR au sens large et des membres de l’unité de soutien armé spécialisée. An Garda Síochána a mis en place des aides sociales pour, et continuera à soutenir, tous les membres qui ont assisté à cet incident.”