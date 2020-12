Le fabricant finlandais de smartphones Nokia pourrait proposer trois nouveaux smartphones au début de 2021, selon un rapport récent. Parmi les trois smartphones Nokia qui ont été repérés sur les listes de certification il y a quelques jours, l’un peut même comporter une énorme batterie de 5050 mAh, selon le rapport. Les numéros de modèle des trois marques appartenant à HMD Global ont également été révélés dans les listes de certification citées par Nokiamob.net, un site Web qui suit les développements de Nokia.

Selon le rapport, les trois smartphones portent les numéros de modèle WT340, CN110 et V730. Outre les numéros de modèle, la capacité de la batterie des trois prétendus smartphones Nokia. Le rapport n’indique rien d’autre sur les smartphones à part le numéro de modèle et la capacité de la batterie. Les WT340 et CN110 ont été certifiés par TUV Rheinland Japan et le V730 a été certifié par Element Materials Technology. Le WT340 parmi les trois smartphones Nokia qui ont fui semble avoir la plus grande batterie avec une capacité de 5050 mAh, tandis que le CN110 a une batterie de 4470 mAh et le modèle V730 a une batterie de 3900 mAh.

La capacité de la batterie de 5050 mAh est la plus grande batterie que Nokia mettra jamais sur un smartphone, si ces listes de certification sont quelque chose à faire. La plus grosse batterie sur un smartphone Nokia actuel est l’unité de 4500 mAh sur le smartphone Nokia 8.3 5G et le smartphone budget Nokia 2.4. Il est rapporté que les trois prétendus smartphones Nokia seront probablement également dotés d’un support de charge rapide.

Nokia a lancé le Nokia 5.4 dans le monde entier ce mois-ci, qui succède au Nokia 5.3 de milieu de gamme en Inde. L’appareil dispose d’un écran HD + de 6,39 pouces, du SoC Snapdragon 662 à l’intérieur, jusqu’à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et est prêt pour Android 11. Il dispose d’une caméra arrière quadruple de 48 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Il est au prix de 189 EUR (environ 17 000 Rs) et serait lancé en Inde dans le cadre du segment Rs 15 000.