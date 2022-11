Trois sites pour le 76e championnat national de football pour la phase de groupes du trophée Santosh 2022-23 ont été décidés

Les dates et lieux de trois des six groupes du 76e Championnat national de football senior masculin pour le Trophée Santosh ont été finalisés. Alors que le groupe I se jouera à Delhi (23 décembre 2022 – 31 décembre 2022), les groupes II et V se joueront à Kozhikode, Kerala (26 décembre 2022 – 8 janvier 2023) et Bhubaneswar, Odisha (décembre 24, 2022 – 1er janvier 2023), respectivement. Les dates et lieux des autres groupes seront dévoilés prochainement.

Les championnats nationaux seniors de football se joueront dans un nouveau format qui verra les 36 États s’affronter dans six groupes pour avoir une chance de se qualifier pour le tour final. Les six premiers de groupe, ainsi que les trois meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour les phases finales. Les chemins de fer et les services auront une entrée directe avec les hôtes.

Groupe I : Karnataka, Delhi, Gujarat, Uttarakhand, Tripura, Ladakh.

Agencements:

23 décembre :

Tripura contre Delhi, Delhi

Ladakh vs Uttarakhand, Delhi

Gujarat vs Karnataka, Delhi

Le 25 decembre:

Ladakh contre Delhi, Delhi

Uttarakhand vs Karnataka, Delhi

Tripura contre Gujarat, Delhi

27 décembre :

Delhi contre Gujarat, Delhi

Ladakh vs Karnataka, Delhi

Uttarakhand contre Tripura, Delhi

29 décembre :

Delhi contre Uttarakhand, Delhi

Karnataka contre Tripura, Delhi

Ladakh vs Gujarat, Delhi

Le 31 décembre:

Karnataka contre Delhi, Delhi

Ladakh contre Tripura, Delhi

Gujarat vs Uttarakhand, Delhi

Groupe II : Kerala, Mizoram, Rajasthan, Bihar, Andhra Pradesh, Jammu & Cachemire.

Agencements:

26 décembre :

Bihar contre Jammu-et-Cachemire, Kerala, Kozhikode

Rajasthan contre Kerala, Kerala, Kozhikode

27 décembre :

Andhra Pradesh contre Mizoram, Kerala, Kozhikode

29 décembre :

Bihar contre Kerala, Kerala, Kozhikode

Jammu-et-Cachemire et Mizoram, Kerala, Kozhikode

30 décembre :

Rajasthan contre Andhra Pradesh, Kerala, Kozhikode

1er janvier :

Bihar contre Mizoram, Kerala, Kozhikode

Kerala contre Andhra Pradesh, Kerala, Kozhikode

2 janvier :

Jammu & Cachemire vs Rajasthan, Kerala, Kozhikode

4 janvier :

Bihar contre Andhra Pradesh, Kerala, Kozhikode

Mizoram vs Rajasthan, Kerala, Kozhikode

5 janvier :

Kerala contre Jammu-et-Cachemire, Kerala, Kozhikode

7 janvier :

Bihar contre Rajasthan, Kerala, Kozhikode

Andhra Pradesh contre Jammu-et-Cachemire, Kerala, Kozhikode

8 janvier :

Mizoram contre Kerala, Kerala, Kozhikode

Groupe V : Meghalaya, Odisha, Sikkim, Telangana, Pondichéry, Andaman et Nicobar.

Agencements:

24 décembre :

Odisha contre Andaman et Nicobar, Bhubaneswar

Meghalaya contre Sikkim, Bhubaneswar

Telangana vs Pondichéry, Bhubaneswar

26 décembre :

Andaman & Nicobar vs Sikkim, Bhubaneswar

Odisha contre Pondichéry, Bhubaneswar

Meghalaya contre Telangana, Bhubaneswar

28 décembre :

Telangana contre Odisha, Bhubaneswar

Sikkim contre Pondichéry, Bhubaneswar

Andaman & Nicobar contre Meghalaya, Bhubaneswar

30 décembre :

Pondichéry vs Meghalaya, Bhubaneswar

Andaman & Nicobar contre Telangana, Bhubaneswar

Odisha contre Sikkim, Bhubaneswar

1er janvier :

Sikkim contre Telangana, Bhubaneswar

Pondichéry vs Andaman & Nicobar, Bhubaneswar

Meghalaya contre Odisha, Bhubaneswar

