Trois semaines après « Rebel Ridge », Aaron Pierre est finaliste des Green Lantern

Vous voulez voir une carrière fulgurante s’élever ? Ne cherchez pas plus loin qu’Aaron Pierre, qui a gagné des millions de fans pour son rôle principal dans Rebel Ridge, le meilleur film de Netflix pendant longtemps après sa sortie au début du mois.

Maintenant, Aaron Pierre serait l’un des deux finalistes en lice pour le rôle de Green Lantern, John Stewart en particulier, alors que l’émission Lanterns HBO rassemble son casting. Il vient de choisir Kyle Chandler dans le rôle de Hal Jordan, et le film est censé être un drame policier spatial de super-héros True Detective avec un vétéran grisonnant et une jeune dynamique parvenue.

Pierre n’est pas le seul finaliste, et son concurrent serait Stephan James, le plus récent de The Piano Lesson. Il a également dirigé l’émission MGM+, Beacon 23. Auparavant, Damson Idris de Snowfall était considéré comme l’un des meilleurs choix, mais il a abandonné la compétition lorsqu’il était sur le point de commencer le tournage d’un autre film.

Je ne connais pas James, mais dès que j’ai regardé Rebel Ridge, j’ai immédiatement rejoint un chœur de fans disant que Pierre serait génial dans le rôle de John Stewart, qui ne se contenterait pas de co-diriger cette émission de HBO, mais aurait sans aucun doute un rôle plus important. rôle dans la DCU après cela en tant que lanterne « principale » là-bas. Pierre a fait preuve d’un physique et d’un charisme que l’on attend de John Stewart, et je serais franchement assez surpris s’il n’a pas obtenir le rôle. Je dois supposer qu’après tout ce buzz, James Gunn s’est assis et a regardé Rebel Ridge et bien, nous y sommes.

Gunn est connu pour avoir choisi des séries récentes qu’il aimait, c’est ainsi que Milly Alcock est devenue sur son radar pour Supergirl après son tour dans House of the Dragon. Mais ce serait un revirement extrêmement rapide, puisque Rebel Ridge a fait ses débuts il y a seulement trois semaines et que Pierre a gravi rapidement. Ironiquement, l’un de ses rôles les plus importants était dans Krypton de Syfy, la série préquelle de Superman.

Étant donné que Kyle Chandler vient de jouer le rôle de Hal Jordan, je m’attendrais à ce que les choses évoluent assez rapidement ici. Pierre n’est pas une garantie, bien sûr, mais essentiellement à chaque étape du processus de casting de la DCU, la rumeur dit que les personnes présélectionnées ont finalement obtenu le rôle et une majorité de personnes semblent généralement satisfaites des choix de Gunn pour les rôles principaux jusqu’à présent (oh, et nous ne pouvons pas oublier que Nathan Fillion sera Guy Gardner dans le film Superman).

On verra si Pierre réussit, mais je suis fermement dans son camp après Rebel Ridge, et je suis heureux de le voir comme finaliste ici.

