Trois scientifiques du laboratoire de Wuhan ont été hospitalisés alors que Covid déchirait la ville, alimentant les craintes de fuite, révèle un rapport d’espionnage

TROIS membres du personnel du laboratoire de Wuhan sont tombés malades et ont eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine ne révèle la détection d’une épidémie de virus, révèle un rapport d’espionnage explosif.

Cela survient alors que le Dr Anthony Fauci, expert américain en matière de virus, dit maintenant qu’il «n’est pas convaincu» que Covid s’est développé naturellement et appelle à une enquête approfondie.

Institut de virologie de Wuhan

Trois chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan (WIV) ont cherché des soins hospitaliers en novembre 2019, des semaines avant que la Chine ne divulgue la pandémie de Covid-19[/caption]

AFP

L’Institut de virologie de Wuhan est largement soupçonné d’être à l’origine de la fuite[/caption]

Citant un rapport de renseignement américain non divulgué auparavant, le le journal Wall Street a rapporté que le dossier a révélé de nouveaux détails sur le nombre de chercheurs concernés.

Il montre également le moment de leur maladie et de leurs visites à l’hôpital en novembre 2019, où la Chine a officiellement détecté l’épidémie.

Cela peut ajouter du poids aux appels pour une enquête plus large sur la question de savoir si le virus Covid-19 aurait pu s’échapper d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, où la pandémie aurait commencé.

À ce jour, il y a eu plus de 3,45 millions de décès confirmés attribués à Covid-19, ce qui en fait l’une des pandémies les plus meurtrières de l’histoire.

Le rapport est venu à la veille d’une réunion de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui devrait discuter de la prochaine phase d’une enquête sur les origines du Covid-19.

Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine

Dr Anthony Fauci, expert en virus de la Maison Blanche

Une porte-parole du Conseil national de sécurité n’a fait aucun commentaire sur le rapport du Journal.

Mais elle a déclaré que l’administration Biden continuait d’avoir «de sérieuses questions sur les premiers jours de la pandémie, y compris ses origines en République populaire de Chine».

Elle a déclaré: «Nous n’allons pas faire des déclarations qui préjugent d’une étude en cours de l’OMS sur la source du SRAS-CoV-2, mais nous avons clairement indiqué que des théories solides et techniquement crédibles devraient être soigneusement évaluées par des experts internationaux.»

Le Journal a déclaré que les responsables actuels et anciens familiers avec les renseignements sur les chercheurs du laboratoire ont exprimé un éventail de points de vue sur la force des preuves à l’appui du rapport.

Reuters

Le Dr Anthony Fauci a admis qu’il n’était « pas convaincu » que Covid-19 s’était développé naturellement[/caption]

Se référer à la légende

L’Institut de virologie de Wuhan fait des recherches sur les virus de chauve-souris mais nie qu’il soit responsable de l’épidémie de Covid-19[/caption]

Une personne anonyme aurait déclaré qu’elle nécessitait «une enquête plus approfondie et une corroboration supplémentaire».

Hier, le Dr Anthony Fauci a admis qu’il n’était «pas convaincu» que Covid-19 s’était développé naturellement.

Lors de l’événement United Facts of America: A Festival of Fact-Checking, Katie Sanders de PolitiFact a demandé au Dr Fauci: «Il y a encore beaucoup de nébulosité autour des origines de Covid-19, alors je voulais vous demander, êtes-vous toujours convaincu qu’il s’est développé naturellement? »

Le meilleur doc a répondu: «Non en fait. Je n’en suis pas convaincu.

« Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous continuions à découvrir au mieux de nos capacités ce qui s’est passé. »

En mars, les États-Unis, la Norvège, le Canada, la Grande-Bretagne et d’autres pays ont exprimé leurs préoccupations au sujet de l’étude sur les origines de Covid19 dirigée par l’OMS et ont appelé à une enquête plus approfondie et à un accès complet à toutes les données pertinentes sur les humains, les animaux et autres sur les premiers stades de l’épidémie.

Les États-Unis continuent à exagérer la théorie des fuites en laboratoire

Ministère chinois des affaires étrangères

Washington tient à assurer une coopération et une transparence accrues de la part de la Chine, selon une source proche de l’effort.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Hier, le ministère chinois des Affaires étrangères a noté qu’une équipe dirigée par l’OMS avait conclu qu’une fuite de laboratoire était extrêmement improbable après une visite en février à l’institut de virologie.

Il a déclaré: «Les États-Unis continuent à exagérer la théorie des fuites en laboratoire.

« Est-il réellement préoccupé par la recherche de la source ou par une tentative de détourner l’attention? »

L’administration Trump avait déclaré qu’elle soupçonnait que le virus s’était échappé d’un laboratoire chinois, ce que Pékin nie.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe de scientifiques de premier plan a déclaré que la possibilité que le coronavirus s’échappe accidentellement du laboratoire de Wuhan en Chine «reste viable».





Dans une lettre publiée dans la revue Science, 18 chercheurs de Stanford, Harvard, MIT et Cambridge ont critiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les scientifiques qui l’ont suivie pour ne pas avoir considéré qu’il y avait peut-être eu une évasion «accidentelle» de laboratoire.

C’est à l’Institut de virologie de Wuhan que le cas de coronavirus a été détecté pour la première fois en décembre 2019.

Un groupe de travail de l’OMS a passé quatre semaines à enquêter sur l’épidémie à Wuhan en janvier et février.

Mais il a conclu qu’il était «extrêmement improbable» que cela ait été causé par une fuite de laboratoire.