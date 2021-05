Trois roquettes tirées sur Israël depuis le Liban dans un contexte d’escalade de la violence entre l’armée israélienne et les militants palestiniens

Les projectiles n’ont causé aucun dommage lorsqu’ils sont tombés dans la mer Méditerranée au large des côtes israéliennes, ont déclaré les forces dans un tweet jeudi soir.

RUPTURE: Il y a peu de temps, trois roquettes ont été tirées du Liban dans la mer Méditerranée au large des côtes du nord d’Israël. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 13 mai 2021

Les roquettes ont été tirées depuis une région au sud de la ville côtière libanaise de Tyr, a rapporté Reuters, citant une source de sécurité libanaise. Aucune sirène n’a été entendue dans le nord d’Israël avant l’attaque.

On ne sait pas si l’attaque n’était qu’un incident isolé ou le signe de certains développements plus importants dans la région. En 2006, Israël a mené une guerre contre le groupe militant du Hezbollah, qui a une présence importante dans le sud du Liban. De petits groupes palestiniens situés au Liban ont également parfois tiré des roquettes sur Israël dans le passé.

Citant des sources militaires libanaises, les médias israéliens ont rapporté qu’un groupe palestinien marginal était derrière l’attaque de jeudi.

L’incident est survenu alors que les tensions entre Tel Aviv et Gaza sont vives. Les militants du Hamas à Gaza ont commencé à tirer des roquettes sur le territoire israélien plus tôt cette semaine après de graves troubles publics dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Ouest – le troisième site le plus sacré pour les musulmans du monde entier.

Cette escalade a été déclenchée par la décision d’un tribunal israélien d’expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans un quartier arabe près de la vieille ville de Jérusalem. Cette décision a suscité des manifestations massives à Jérusalem qui se sont détériorées en affrontements entre les manifestants et la police.

Le Hamas aurait lancé plus de 1 500 roquettes dans les villes du sud et du centre d’Israël depuis le 10 mai, tuant six civils, dont un garçon de six ans et un soldat des FDI. Israël a bombardé plus de 650 cibles à Gaza, détruisant plusieurs immeubles de grande hauteur dans l’enclave palestinienne densément peuplée.

Tsahal a déclaré avoir tué des dizaines de militants, y compris certains hauts commandants du Hamas, dans ses frappes de représailles contre Gaza cette semaine.

Les responsables de la santé à Gaza ont déclaré que, jeudi, plus de 100 Palestiniens, dont 27 enfants, avaient été victimes des frappes israéliennes, tandis que près de 600 personnes avaient été blessées.

