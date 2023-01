Trois raisons pour lesquelles TCU a battu le Michigan au Fiesta Bowl

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

GLENDALE, Arizona – Dans l’habitat natal de leur mascotte, ils sont venus dans le désert occidental pour gagner le respect dont ils avaient rêvé pendant des décennies. Rejeté par ses pairs et les bureaux de la conférence au fil des décennies, TCU s’était battu pour l’admiration et l’adulation face au doute année après année, match après match.

Le dernier jour de 2022, ils ont tout gagné – et plus encore.

Les Horned Frogs ont poursuivi leur saison de contes d’une manière adaptée à leur prochaine destination sous les collines d’Hollywood, décrochant un billet pour le match de championnat national le 9 janvier au SoFi Stadium de Los Angeles en tuant le Michigan, deuxième classé, 51-45, en le Fiesta Bowl le plus fou et le plus performant de tous les temps.

Après être entré dans la première des deux demi-finales des éliminatoires de football universitaire le soir du Nouvel An, un outsider décidé, TCU a agi comme l’équipe la plus équilibrée et la plus expérimentée. Après un départ peu propice en autorisant une course de 53 verges lors du tout premier jeu du match, ils ont répondu à chaque coup de poing, contre-coup et revers lancé sur leur chemin par le plus bleu des sangs bleus cherchant à faire la fête du pays comme si c’était 1997 une fois de plus.

Au lieu de cela, c’est l’équipe du Big 12 qui est sur le point d’obtenir le seul trophée d’or pour les gouverner tous en deux semaines alors qu’ils attendent le vainqueur de la demi-finale du Peach Bowl entre les champions nationaux les mieux classés et en titre, la Géorgie et le n ° 4. État de l’Ohio.

Voici trois plats à emporter pour les grenouilles cornues après le match aller-retour.

1. La défense de TCU était à la hauteur

En entrant dans le concours, on a beaucoup parlé de l’inadéquation perçue que la défense de TCU a dû surmonter. Le Michigan avait la quatrième meilleure attaque précipitée du pays, a vanté les lauréats du prix Joe Moore comme la meilleure ligne offensive du football universitaire et avait une foule de recrues quatre et cinq étoiles à l’avant qui avaient l’air bien de descendre du bus et n’étaient pas pas à sa place dans un lieu de la NFL comme le State Farm Stadium.

L’unité du coordinateur défensif Joe Gillipse n’aurait cependant rien de ce genre de pensée et a prouvé très tôt qu’elle était plus qu’à la hauteur de la tâche de gérer une infraction qui avait généralement étouffé les adversaires. Bien que cela ait permis à Donovan Edwards d’arracher une course de 53 verges lors du premier jeu du match, TCU était rapide, physique et volait dans le but de maintenir JJ McCarthy et sa compagnie à seulement 3 sur 13 au troisième essai et a bloqué le maïs et bleu sur plusieurs lecteurs dans la zone rouge.

Le joueur de ligne défensive Dylan Horton était une présence constante dans le champ arrière, marquant six plaqués, quatre sacs – trois en première mi-temps seulement – ​​et un échappé forcé. Safety Bud Clark a également donné le ton que les Horned Frogs étaient là pour tout jouer avec son premier choix de 41 verges de McCarthy, sapant légèrement la route de Ronnie Bell pour sa cinquième et plus grande interception de la saison. Ensuite, il y a eu le secondeur Dee Winters, dont le choix bondissant qu’il a fait reculer de 29 verges à la fin du troisième quart semblait tout sauf réserver le voyage de l’équipe à Los Angeles pour le match pour le titre national.

Il y a eu un abus de langage sur le fait que les défenses du Big 12 sont douces, ce qui a commencé à être réfuté ces dernières années et, sur la plus grande scène que le sport a à offrir, TCU a aidé à dissiper davantage les choses. Personne dans le Big Ten ne se rapproche du 3-3-5 de Gillipse, mais compte tenu des problèmes que cela a posés aux Wolverines, cela change peut-être quelque chose après l’effort de samedi.

2. Duggan le broie

Le finaliste du trophée Heisman, Max Duggan, avait beaucoup d’attention sur lui compte tenu de la position qu’il occupe, mais le quart-arrière vétéran serait probablement le premier à vous dire qu’il était loin de son meilleur match dans un uniforme TCU. Il n’a terminé que 14 sur 29 pour un modeste 225 verges (deux touchés, deux interceptions) et semblait frustré après à peu près chaque passe incomplète.

Descendre le terrain était un problème particulier, car de nombreuses passes de Duggan naviguaient haut ou hors limites malgré un peu de lumière du jour. Après avoir lancé seulement quatre interceptions toute la saison, il en a également lancé deux dans le Fiesta Bowl, même si les deux étaient hors des mains du receveur Derius Davis et auraient dû être attrapés pour des premiers essais en chaîne.

Pourtant, le senior a montré beaucoup de moxie qui lui a valu tous ces votes Heisman, broyant plusieurs possessions avec ses jambes (57 verges, deux scores) et gardant plusieurs jeux en vie face à une ruée vers la passe assez féroce. Il a été un joueur toute la saison lorsque les lumières semblaient briller le plus et l’a fait une fois de plus en demi-finale nationale lorsque son équipe avait besoin d’un jeu clé. Bien sûr, la ligne de statistiques n’a peut-être pas été brillante, mais le résultat final était tout ce qui importait à la fin pour quelqu’un qui a traversé beaucoup de choses avec le programme au cours des dernières années.

3. Gloire à l’Hypnocrapaud ​

Il y a eu de nombreuses saisons magiques et hors de nulle part tout au long de l’illustre histoire du football universitaire et la course TCU est en cours au cours de 2022 devrait être rappelée avec les meilleurs d’entre eux (indépendamment de ce qui se passe à Los Angeles le 9 janvier ).

Les Horned Frogs n’étaient que la deuxième équipe (après l’équipe du Michigan de l’année dernière) à participer aux éliminatoires de football universitaire après avoir commencé la saison sans classement et semblaient encore plus loin du radar que les Wolverines en 2021. Ils ont été choisis septième dans la pré-saison Big 12 sondage et a eu l’obstacle supplémentaire d’un tout nouveau personnel prenant le relais dans une ligue qui subissait encore pas mal de transition. Pourtant, les voici, jouant pour le troisième titre national de l’école et le premier depuis les célèbres équipes de Dutch Meyer dans les années 1930 d’avant-guerre.

Duggan, qui n’était même pas le partant de l’ouverture de la saison, a fait la une de la montée en puissance de nombreux joueurs de l’équipe qui sont passés d’obscurs ou peu connus à des stars du football universitaire à part entière sous les projecteurs au cours des prochains jours. Maintenant, ils ont verrouillé un statut légendaire dans la petite école privée de Fort Worth qui a sauté du WAC à la Conférence USA à la Montagne Ouest dans les années qui ont suivi la séparation de la Conférence du Sud-Ouest avant d’atterrir finalement dans l’insaisissable Power Five avec une invitation au Big 12 avant la campagne 2012.

TCU est devenue la première équipe depuis 1975 à remporter sept matchs consécutifs de 10 points ou moins au cours de la course, et a couronné la deuxième plus grande amélioration de victoires dans FBS cette année en remportant sept matchs de plus que la saison dernière. .

