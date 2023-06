Trois raisons effrayantes pour lesquelles les requins tigres pourraient rôder sur la côte égyptienne alors que trois nageurs ont été mutilés à mort en seulement 12 mois

TROIS raisons effrayantes pour lesquelles un requin tigre a mutilé à mort un nageur dans un lieu de vacances populaire ont été révélées par des experts.

Vladimir Popov, 23 ans, est devenu la dernière victime d’une attaque de requin le long de la côte égyptienne de la mer Rouge, ce qui signifie que trois personnes ont été mutilées à mort au cours des 12 derniers mois.

Le requin tigre responsable du meurtre a été brutalement matraqué à mort par des hommes sur la plage 1 crédit : East2West

Il y a eu trois attaques mortelles de requins sur la côte de la mer Rouge au cours de l’année écoulée

Les vacanciers d’Hurghada ont regardé avec horreur le nageur se faire massacrer par la bête tueuse qui a joué avec son corps dans l’eau pendant deux heures.

Bien que les attaques de requins soient rares, l’Égypte en a été la proie ces dernières années, avec deux touristes mortellement mutilés à quelques heures d’intervalle en juillet 2022 dans la baie de Sahl Hasheesh.

Les chiffres de l’International Shark Attack File ont montré que le pays avait connu les attaques de requins les plus meurtrières au monde l’année dernière aux côtés de l’Afrique du Sud.

Les deux pays ont enregistré chacun deux attaques non provoquées, toutes mortelles.

Et la mort de Popov signifie qu’il y a eu trois attaques mortelles au large des côtes autour d’Hurghada en seulement 12 mois.

Le requin qui a mutilé le Russe a été transporté sur le rivage, tué et emmené dans un laboratoire pour analyse – il aurait traqué la zone pendant trois jours avant l’attaque.

Mais les experts pensent qu’il pourrait y avoir trois raisons principales à l’augmentation des attaques, un mélange de pêche, de bétaillères et un nombre accru de touristes sur les plages.

Ahmed Fouad, un écologiste du Red Sea Project, a expliqué que les habitudes alimentaires des requins sont perturbées par la surpêche.

Ainsi, les requins sont alors attirés vers le littoral à la recherche de nourriture, ce qui les amène à attaquer les humains qu’ils confondent avec de gros poissons.

Les requins qui se dirigent vers le rivage sont également attirés par un nombre croissant de touristes qui suivent les vibrations de l’eau.

Il a déclaré à The Sun Online : « Il n’est pas rare de voir des requins dans la mer Rouge, mais ils vivaient dans d’autres régions.

« La pêche incontrôlée et parfois illégale a déséquilibré les écosystèmes de ces requins – les faisant migrer ailleurs pour trouver de la nourriture.

« Contrairement aux humains, cependant, ces animaux ne peuvent pas toucher ou voir correctement pour distinguer une personne d’un gros poisson, par exemple.

« Au lieu de cela, ils suivent les odeurs, ainsi que les mouvements et les vibrations dans l’eau.

Il a ajouté: « C’est pourquoi ils ont tendance à nager vers ces stations balnéaires populaires: à cause de tous les mouvements provenant des bateaux et des touristes nageant dans la région. »

Vladimir Popov, 23 ans, a été victime d’une attaque de requin sauvage sous le regard de son père impuissant

Elizabeth Sauer est décédée après avoir perdu un bras et une jambe lors d’une attaque également près d’Hurghada en 2022 Crédit : FACEBOOK/Le Kramsach vert

Le biologiste marin, le Dr Bruno Diaz Lopez, fondateur du Bottlenose Dolphin Research Institute, partage le même point de vue qu’Ahmed.

Il a déclaré à The National News que même si les attaques de requins contre des personnes peuvent être rares, elles peuvent devenir plus fréquentes dans les zones où un nombre croissant de personnes utilisent la mer.

« Ce type de circonstances est assez exceptionnel et rare mais peut arriver car les humains sont de plus en plus en mer », a-t-il déclaré.

« Les gens font du tourisme. Il y a cinquante ans, il n’y en avait pas. Il y a de plus en plus de monde sur le littoral. La probabilité augmentera.

Sans dire que c’était le cas en mer Rouge, le Dr Lopez a déclaré qu’à certains endroits, des appâts sont fournis pour attirer les requins afin que les plongeurs puissent les voir.

Certains craignent que cela n’augmente la probabilité d’attaques.

« Ce qu’ils font, c’est essentiellement changer leur comportement », a expliqué le Dr Lopez.

L’instructeur de plongée Sameh Mshaly, qui connaît bien la région, a également déclaré que les bateaux de bétail pourraient également aggraver le problème.

Les requins sont attirés près du rivage par des navires transportant du bétail qui déposent des déchets et d’autres matières animales dans la mer Rouge.

Mshaly a déclaré que la zone est commune pour ces types de navires.

Il a déclaré : « Le requin qui a attaqué le touriste était fou de rage.

« Son régime alimentaire et ses habitudes alimentaires naturelles [have been] perturbés à cause de ces bateaux à bestiaux.

Essam Omaria, un responsable du ministère de l’Environnement, a confirmé que le comportement des requins change considérablement en raison de la nourriture et des déchets déversés par les navires.

Ceci est particulièrement répandu dans la région de la mer Rouge.

Vendredi, les plages étaient vides alors que les vacanciers étaient avertis de rester hors de l’eau

Les autorités d’Hurghada ont ajouté que la mer restera interdite avec une interdiction de nager, de faire de la plongée avec tuba et d’autres sports nautiques jusqu’à dimanche.

Une carte des requins réalisée par The Sun Online l’année dernière montre comment deux incidents mortels se sont produits à des mètres l’un de l’autre, au milieu des craintes qu’il puisse s’agir de la même bête tueuse.

Plusieurs plages ont été fermées sur la côte égyptienne de la mer Rouge après que deux femmes – une autrichienne et une roumaine – ont été tuées lors d’attaques de requins séparées à moins de 600 mètres l’une de l’autre.

Une femme de 68 ans originaire de la région du Tyrol en Autriche – qui était en vacances en Égypte, est décédée après avoir perdu un bras et une jambe lors d’une attaque alors qu’elle nageait dans la mer.

Elizabeth Sauer avait dit à son mari qu’elle retournait juste dans l’eau « pour un moment » juste avant l’incident mortel.

Les autorités égyptiennes ont déclaré qu’un requin Mako était responsable de sa mort.

Les deux incidents ont eu lieu au large de Sahl Hasheesh près d’Hurghada, à environ 60 miles au sud-ouest de la station balnéaire populaire de Sharm El Sheikh.

En 2018, un touriste tchèque a été tué par un requin au large d’une plage de la mer Rouge.

En 2015, un touriste allemand a été tué de la même manière, a rapporté Al Jazeera.

En 2010, une série de cinq attentats en cinq jours, inhabituellement près du rivage du haut lieu touristique de Charm el-Cheikh, a tué un Allemand et blessé quatre autres touristes étrangers.

Vladimir avait crié à son père Yury de le sauver, mais maintenant le parent désemparé a raconté l’histoire aux informations locales.

Il a déclaré : « Nous sommes allés à la plage pour nous détendre. Mon fils a été attaqué par un requin, tout s’est passé en quelques secondes.

« Ce hachoir à viande est arrivé en 20 secondes, il a juste été traîné sous l’eau. »

Le requin a ensuite été tiré vers le rivage et matraqué à mort lors d’une attaque qualifiée de « barbare et complètement inutile » par Ahmed Fouad.

Les plages étaient vides alors que les vacanciers étaient avertis de rester hors de l’eau Crédit : Reuters