Trois questions et trois réponses du Real Madrid 5-0 Alavés

Le Real Madrid a continué à faire la fête au stade Santiago Bernabéu alors qu’Alavés a été victime des champions avec une victoire écrasante. Dès le début, Jude Bellingham a inscrit un but finement marqué de volée, avant que Vinícius Júnior n’en marque une seconde et que Fede Valverde n’en écrase un troisième au fond des filets. Après la pause, l’Anglais a servi le Brésilien pour une seconde fois et la remplaçante Arda Güler a pris le relais pour sceller une victoire 5-0.

Trois réponses

1. Reste-t-il quelque chose à jouer ?

Alors que le Real Madrid avait déjà scellé le titre et qu’Alavés était déjà assuré de la relégation et loin d’avoir une bouffée de football européen, ce match était en fait un match d’exhibition glorifié. Carlo Ancelotti n’a pas hésité à sélectionner son équipe, choisissant une composition très solide qui n’aurait pas semblé déplacée lors d’un match nul en Ligue des champions à un autre moment de la saison, avec beaucoup de ceux qui sont susceptibles de débuter à Wembley. le 1er juin. La perspective de se battre pour une place dans cette équipe est tout ce qui reste vraiment pour motiver ces joueurs du Real Madrid, et on peut dire qui a cela en jeu car Eduardo Camavinga a pris des risques alors que peut-être d’autres joueurs auraient pu jouer la sécurité. , et cherchaient à avancer tandis que d’autres étaient heureux de ralentir les choses. C’est exactement à ce moment-là qu’il s’est étiré pour récupérer le ballon, sprinter et préparer Vinícius Júnior pour le deuxième but. En tout cas, cela n’empêche pas le Real Madrid de faire le show !

2. Quel genre d’Éder Militão verrions-nous ?

Depuis le retour d’Éder Militão suite à sa blessure au LCA en août, on ne l’a pas vraiment vu à son meilleur niveau. Il a l’air rouillé et manque d’entraînement, sans la force et le physique qui ont fait de lui une figure si emblématique de la défense du Real Madrid. Contre Alavés, il a eu un adversaire difficile en la personne du Samu Omorodion, l’attaquant d’Alavés prêté par l’Atlético Madrid et qui a marqué neuf buts cette saison. Militão l’a bien géré et n’a pas hésité à relever le défi, et ses statistiques étaient en fait assez impressionnantes avec sept duels remportés, un record du match, mais il n’avait pas l’air aussi sûr que les Madridistas sont habitués. Il a besoin de plus de temps pour se remettre en forme.

3. Quel est l’état du terrain du Bernabéu ?

Des images diffusées sur les réseaux sociaux cette semaine ont montré que le gazon du stade Santiago Bernabéu était dans un état loin d’être idéal car il avait été remonté au niveau de la surface depuis la serre souterraine, et il ne s’était pas amélioré de manière significative depuis lors. Il y avait des parcelles d’herbe morte, en particulier sur les flancs, et les bouches de but étaient agitées rapidement et sans beaucoup de jeu de jambes de la part des deux gardiens. Cela a eu peu d’impact sur le jeu lui-même, mais il y a un réel risque de blessure pour les joueurs lorsqu’ils jouent sur un gazon comme celui-ci. Une blessure d’un joueur du Real Madrid pourrait s’avérer très coûteuse, et c’est un sujet sur lequel le club doit travailler en priorité avant la saison 2024/25. Les problèmes de démarrage ont toujours été inévitables avec la nouvelle configuration et les travaux du stade, mais il s’agit d’un problème assez important qui a la chance de ne pas s’être produit avec des enjeux plus importants.

Trois questions

1. Est-ce que cela vaut la peine de facturer 75 € (81 $) pour un billet pour un jeu comme celui-ci ?

Comme mentionné précédemment, un jeu comme celui-ci ne comportait que peu ou rien, mais les joueurs n’ont pas montré autant de choses sur la façon dont ils ont travaillé tout au long du jeu. Les tribunes du Bernabéu avaient quelques sièges vides pour la première fois depuis longtemps, et cela malgré l’ambiance de fête et les célébrations qui ont vu toute la ville se rassembler 48 heures auparavant. Il y a un certain nombre de facteurs en jeu ici, l’un étant le fait que le coup d’envoi a eu lieu à 21h30 un mardi soir (ce qui est loin d’être familial). De plus, outre le spectacle boiteux des opposants et les enjeux, la fête régionale mercredi signifie que beaucoup ont peut-être choisi de trouver un meilleur plan. Mais il y a surtout un moment de réflexion. Les billets les moins chers accessibles au grand public étaient fixés à 75 €, soit l’équivalent de 81 $. Est-il surprenant que les Madridistas n’achètent pas de billets ? Le club a besoin de lever des fonds et il ne manquera pas de personnes souhaitant y assister, mais c’était l’une des rares occasions où des sièges vides sont visibles depuis la tribune de presse, et peut-être une occasion manquée d’attirer une foule différente qui Je ne peux pas me permettre de tels prix.

2. Arda Güler aurait-elle dû commencer ce match ?

Il y avait eu des spéculations avant le match selon lesquelles Arda Güler pourrait être dans la formation de départ aux côtés de certains des plus grands noms du club, après des semaines passées à jouer dans des équipes très variées. Le Turc était même pressenti pour jouer aux côtés de Jude Bellingham et Vinícius Júnior dans ce qui aurait été un trio de tête intrigant s’il avait pris les devants, mais il a été laissé sur le banc. Il a remplacé Camavinga pendant la dernière demi-heure et s’est inscrit sur la feuille de match à la 82e minute pour son quatrième but en huit matches de Liga. L’avenir s’annonce prometteur, mais les fans ont hâte de voir encore plus de Güler et Ancelotti pourrait bien gérer cette excitation.

3. Sera-ce Andriy Lunin ou Thibaut Courtois dans les buts de la finale de la Ligue des Champions ?

Dès la deuxième minute, le Bernabéu scandait le nom de Thibaut Courtois dans le stade, qui effectuait un arrêt puissant dès le début. Alors que la forme d’Éder Militão a montré à quel point une blessure aussi grave peut avoir un impact sur un joueur, Courtois semble aussi bon qu’avant sa blessure au LCA. Bien sûr, ils jouent à des postes très différents, mais le Belge a semblé fiable et solide avec des réactions rapides et a l’air très vif pour réagir. Andriy Lunin était sur le banc pour ce match, le troisième consécutif en Liga et c’est la première fois qu’il manque des matchs consécutifs depuis novembre, alors qu’il jouait comme adjoint de Kepa. Ancelotti n’a peut-être pas encore pris sa décision concernant la finale de la Ligue des champions, mais il est clairement disposé à donner à Courtois tout le temps de jeu dont il a besoin pour être dans les meilleures conditions possibles pour débuter.