Trois projets innovants de nARCHITECTS : votre prochain employeur ? | Nouvelles

Suite à notre précédente visite à Desai Chia Architecture, nous maintenons cette semaine notre série Meet Your Next Employer à New York pour explorer le travail de nARCHITECTS.

Fondée en 1999 par Eric Bunge et Mimi Hoang, l’entreprise décrit sa mission comme étant de « s’attaquer aux problèmes critiques qui transforment les espaces culturels, les bâtiments civiques et le logement ». Aujourd’hui, l’entreprise a construit un portefeuille couvrant de nouveaux bâtiments, des transformations et des espaces publics, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, « dans le but d’unir la résilience sociale et environnementale à l’invention spatiale ».

Chez Archinect Jobs, le cabinet recrute actuellement un responsable des communications et du développement commercial pour rejoindre son équipe. Pour les candidats intéressés à postuler à un poste ou toute personne souhaitant en savoir plus sur la production de l’entreprise, nous avons rassemblé trois projets innovants de nARCHITECTS qui illustrent la philosophie de l’entreprise.

A/D/O. Image gracieuseté de nARCHITECTS

A/D/O, Brooklyn, New York

Espace de design à Greenpoint, Brooklyn, A/D/O a été fondé par MINI pour fournir une plate-forme multidisciplinaire aux designers tout en favorisant des conversations plus larges sur la vie urbaine. Situé dans un ancien entrepôt, l’espace de 23 000 pieds carrés mélange des espaces pour des événements, des expositions, une formation en design, un laboratoire de fabrication, des espaces de travail communs, une boutique de design et un restaurant normand.

A/D/O. Image gracieuseté de nARCHITECTS

A/D/O. Image gracieuseté de nARCHITECTS

La transformation du bâtiment combine des éléments anciens et nouveaux comme le mur « graffiti reconstitué », où les briques originales couvertes de graffitis ont été réutilisées aux côtés de façades en verre modernes, notamment à l’entrée. Pendant ce temps, un périscope kaléidoscopique fusionne les reflets des horizons de Brooklyn et de Manhattan, unissant symboliquement la ville au sein de l’espace de conception.

A/D/O. Image gracieuseté de nARCHITECTS

A/D/O. Image gracieuseté de nARCHITECTS

Jetée Navy de Chicago, Chicago, Illinois

nARCHITECTS faisait partie d’une équipe dirigée par James Corner Field Operations pour redessiner le Navy Pier de Chicago, connu sous le nom de Pierscape, le lieu touristique le plus populaire de l’État. Pierscape cherche à revitaliser Navy Pier en tant que centre social et récréatif, en le reconnectant à la ville tout en améliorant la connexion piétonne avec le lac Michigan. Les éléments architecturaux sont divisés en deux échelles : les grandes structures se fondant dans le paysage et les objets plus petits qui encadrent les vues sur le lac.

Jetée navale de Chicago. Image gracieuseté de nARCHITECTS

Jetée navale de Chicago. Image gracieuseté de nARCHITECTS

À l’entrée de la jetée, nARCHITECTS a conçu l’Info Tower, une balise recouverte de verre avec un motif chromé qui reflète l’environnement environnant, créant un contraste ludique avec l’horizon de la ville. La promenade South Dock présente le Wave Wall, une façade à persiennes inspirée de la place d’Espagne de Rome, se transformant en un grand escalier menant à un parc d’attractions avec vue sur le lac. Ailleurs, une série de pavillons du lac présentent des auvents ondulés en acier inoxydable, reflétant les ondulations de l’eau et offrant des endroits ombragés le long de la jetée, tandis que de petits kiosques au bord de l’eau, revêtus d’une alternance de panneaux de bois et d’acier inoxydable, créent des expériences visuelles dynamiques qui changent en fonction de la direction. .

Jetée navale de Chicago. Image gracieuseté de nARCHITECTS

Jetée navale de Chicago. Image gracieuseté de nARCHITECTS

Carmel Place, Kips Bay, État de New York

Anciennement connu sous le nom de My Micro NY, Carmel Place est devenu le premier complexe de micro-appartements de la ville lorsqu’il a été achevé en 2016. Développé avec Monadnock Development dans le cadre de l’initiative adAPT NYC sous l’ancien maire Bloomberg, Carmel Place comprend 55 micro-appartements allant de 260 à 360 m². pieds. Le projet a fait l’objet de plusieurs dérogations de zonage, permettant des unités plus petites et une plus grande densité, et a établi une nouvelle norme en matière de micro-vie avec des équipements partagés et une construction modulaire.

Place du Carmel. Image gracieuseté de nARCHITECTS

Place du Carmel. Image gracieuseté de nARCHITECTS

Le bâtiment est conçu comme quatre « mini-tours » élancées qui ressemblent à l’horizon de la ville, avec des retraits pour s’adapter aux différents sites urbains. La conception met l’accent sur la vie en petite communauté plutôt que sur les unités individuelles, avec 40 % des appartements désignés comme abordables, y compris des unités pour anciens combattants sans abri. En tant que bâtiment modulaire le plus haut de Manhattan, la construction impliquait la préfabrication de 65 modules en acier dans le Brooklyn Navy Yard et leur transport sur le site, réduisant ainsi le bruit de la construction et améliorant le contrôle qualité.

Place du Carmel. Image gracieuseté de nARCHITECTS

Place du Carmel. Image gracieuseté de nARCHITECTS

