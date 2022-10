Trois proches inculpés après la découverte d’un garçon de neuf ans enfermé dans un chenil extérieur | Nouvelles américaines

Un garçon de neuf ans a été retrouvé par la police cadenassé dans un chenil à l’extérieur d’une maison américaine.

Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur la propriété de Lexington, en Caroline du Nord, le garçon leur aurait dit qu’il séjournait dans le chenil depuis avril.

Il avait une petite quantité de nourriture dans la cage avec lui, quelques vêtements, mais pas de couvertures – et il faisait -2C (35,6F).

Les adjoints du shérif ont fait irruption dans le chenil et l’enfant a été transporté à l’hôpital de Winston-Salem. Il a été évalué puis libéré le jour même.

Le père de l’enfant, Jonathan Starr, sa belle-mère Sarah Starr et sa tante Shelley Barnes – qui est propriétaire de la propriété – ont tous été arrêtés et accusés de maltraitance d’enfants et de séquestration.

Mme Barnes fait également face à une accusation d'”utilisation d’un logement pour des substances contrôlées”.

Tous les trois sont détenus à la prison du comté de Davidson sous caution de 100 000 $.

Le shérif local Richie Simmons a déclaré: “Je fais partie des forces de l’ordre depuis 36 ans, c’est la première fois que je vois quelque chose d’aussi important.”

Image:

Shérif Richie Simmons



M. Simmons a déclaré qu’une personne anonyme avait appelé le 911 juste avant 7 heures du matin le 19 octobre et leur avait parlé du garçon. Quand ils l’ont trouvé, il a dit qu’il était resté là toute la nuit.

La police a trouvé deux autres enfants sur les lieux – à l’intérieur de la maison – et deux autres qui étaient à l’école primaire.

Tous sont désormais pris en charge par les services sociaux.

Un porte-parole du département du shérif du comté de Davidson a déclaré lors d’une conférence de presse: “Nous pensons que cela dure depuis un certain temps.”

Le shérif Simmons a ajouté: “C’est pourquoi nous sommes dans l’application de la loi. Nous combattons les batailles pour les personnes qui ne peuvent pas mener les batailles.”