Trois premiers paris sur le total des victoires du football universitaire à faire en ce moment, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

Mon premier lot de paris sur le football collégial m’a inspiré à en faire plus, donc j’ai trois totaux supplémentaires de victoires sur le football collégial que je joue.

D’une université historique populaire auprès des parieurs à une équipe qui a dépassé les attentes la saison dernière, voici comment je joue les totaux de victoires pour trois équipes différentes.

Je suis sûr que tout le monde sera d’accord avec tous mes choix. Bonne chance!

État du Colorado Plus de 4,5 victoires (-115, misez 10 $ pour gagner 18,70 $ au total)

Les Rams n’étaient pas très bons en attaque l’an dernier. Ils avaient des problèmes de quart-arrière et le receveur Tory Horton était le seul meneur de jeu fiable de CSU. Malgré cela, les Rams ont réussi à gagner trois matchs mais n’ont marqué que 17 points à chaque victoire.

CSU a également perdu deux autres matchs serrés (17-13 et 14-13) dans une saison 3-9.

En plus de Horton, l’ailier défensif Mohamed Kamara donne aux Rams deux des meilleurs joueurs de la Mountain West Conference, ce que je ne considère pas comme étant excellent au sommet.

CSU doit affronter trois des meilleures équipes prévues du MWC à Fort Collins – Air Force, Boise State et San Diego State. Je ne serais pas surpris si les Rams remportaient deux de ces matchs.

Ajoutez à cela une victoire gimme contre Utah Tech, un match à domicile avec le Nevada et des matchs à l’UNLV et à Hawaï, je vois un vrai chemin vers non seulement cinq victoires mais potentiellement six.

Je m’attends à ce que l’entraîneur Jay Norvell remodèle la liste, redonne confiance après le mandat de Steve Addazio de 2020 à 21 et fasse un pas en avant cette saison.

PICK: Colorado State Plus de 4,5 victoires

notre Dame Moins de 8,5 victoires (-130, misez 10 $ pour gagner 17,69 $ au total)

Les Irlandais sont allés 8-4 l’an dernier et ont subi deux des pires défaites du pays. Ils ont abandonné les matchs à domicile en tant que favoris massifs contre Marshall (26-21 en tant que favori à 20,5 points) et Stanford (16-14 en tant que favori à 16,5 points).

On peut prendre cela de deux façons.

La première est que, malgré ces deux défaites, ils sont allés 8-4, donc il n’y a aucun moyen qu’ils perdent à nouveau deux matchs comme ça. Ou, on peut pointer du doigt ces jeux et dire qu’ils peuvent perdre contre n’importe qui, et nous devrions nous attendre à au moins une perte imprévue.

Je suis dans ce dernier camp.

Je m’attends à ce que le transfert de Wake Forest, Sam Hartman, donne aux Irlandais un jeu QB plus cohérent que l’année dernière. Cependant, il y a eu un roulement considérable du personnel d’entraîneurs offensifs. De plus, quelqu’un devra remplacer l’ailier rapproché Michael Mayer, qui a apparemment fait toutes les grosses prises pour les Irlandais avant de devenir le choix n ° 35 des Raiders de Las Vegas.

On peut supposer que Notre-Dame sera l’outsider de l’État de l’Ohio, de l’USC et de Clemson – même avec deux de ces trois à la maison. Peut-être que les Irlandais gagneraient l’un de ces trois matchs, mais les matchs à NC State et Louisville, puis à domicile contre Wake Forest et Pitt m’inquiéteraient si j’étais un partisan de Notre Dame.

On dirait qu’une autre saison régulière 8-4 est probablement en cours à South Bend.

PICK: Notre Dame Under 8.5 gagne

Washington Moins de 9,5 gagne (-115, misez 10 $ pour gagner 18,70 $ au total)

J’étais optimiste sur les Huskies dépassant leur total de victoires il y a un an (7,5), et ma confiance a été récompensée par un gain facile alors que UW a terminé 11-2.

Cette année, c’est un peu une autre histoire. Je ne m’attends pas du tout à ce que UW soit mauvais. Mais l’équipe sort d’une saison surprise à deux chiffres et les attentes sont très élevées. Lorsque cela se produit, cela peut créer des opportunités de jouer les moins sur des équipes qui sont bonnes mais pas tout à fait ce bien.

C’est l’un de ces cas alors que les Huskies abandonnent UCLA et Colorado du calendrier et récupèrent USC et Utah. UW a également le voyage de retour dans l’État du Michigan cette année et doit se rendre à Corvallis pour affronter l’État de l’Oregon.

Il a fallu des performances incroyables au quart-arrière Michael Penix Jr. pour battre Cal, Oregon et Oregon State par 13 points combinés l’an dernier. Cela peut-il se répéter, surtout si la défense ne s’améliore pas pour soulager l’offensive et gagner chaque match 42-35 ?

Cela ressemble à l’un de ces jeux « 10 pour me battre », et je suis heureux de penser que 9-3 est un résultat très probable pour les Huskies.

PICK: Washington Under 9.5 gagne

