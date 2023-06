Trois postulent pour remplacer Connelly en tant qu’échevin du 4e quartier de Batavia – Shaw Local

Trois personnes ont postulé pour devenir échevin du 4e arrondissement de Batavia.

Le conseil municipal de Batavia interrogera les candidats lors de la réunion de son comité ce soir. La réunion est à 19 heures au Jeffery D. Schielke Government Center, 100 N. Island Ave.

Les candidats comprennent :

• Dustin Pieper, du pâté de maisons 100 de North Prairie Street. Il est ingénieur et vit à Batavia depuis 1 an et quart, selon sa candidature.

« J’ai déménagé à Batavia parce que je pouvais dire qu’il avait de bons os, comme on dit », a-t-il écrit en réponse à une question sur les raisons pour lesquelles il était intéressé par le poste. « Je pensais que cela faisait beaucoup de choses correctement, ce que je n’avais pas vu dans d’autres endroits où j’ai vécu à travers le pays. Depuis de nombreuses années, je m’intéresse vivement à ce qui fait des villes efficaces, et je suis donc ravi de pouvoir m’impliquer plus directement au niveau local.

Pieper a déclaré qu’il avait organisé un groupe plaidant pour une conception urbaine accessible à pied et financièrement durable à Batavia et qu’il avait participé à un nettoyage de la rivière Fox en mai.

• Katherine Swiecicki, du bloc 300 de North Prairie, qui vit à Batavia depuis 1 an et demi.

Swiecicki est un parent au foyer, mais a auparavant travaillé comme gestionnaire pour des associations de condominiums dans la région de Gold Coast à Chicago.

« Je suis né dans cette belle vallée fluviale des Prairies qui ne ressemble à nulle part ailleurs et j’y suis retourné parce que je voulais que mes enfants vivent dans un endroit où les arts sont vivants, il y a une diversité de pensée et de culture, et les communautés se sentent à la fois étroitement tricoté et toujours chaleureusement accueillant », a-t-elle écrit dans sa candidature.

Ses intérêts incluent la défense de causes telles que la lutte contre le racisme, la prévention de la violence armée, l’action climatique et le soutien à la communauté LGBTQ+.

• Darrell O’Brien, du pâté de maisons 800 de North Forest Avenue. Il vit à Batavia depuis 25 ans et est retraité d’un emploi dans la gestion des opérations. Il s’est porté volontaire pendant 10 ans comme ambulancier et pompier en Pennsylvanie avant de déménager à Batavia. Il a écrit que ses expériences de travail et de bénévolat, ainsi que sa participation à des programmes de parcs et de bibliothèques pendant qu’il élevait ses enfants, « tout cela soutient une vision diversifiée de bon nombre des circonscriptions représentées au sein de notre communauté de Batavia ».

Généralement, après que le conseil a interviewé les candidats, il se réunit en séance à huis clos pour en discuter et les classer. Ensuite, le maire annoncera les résultats et nommera la personne lors de la prochaine réunion du conseil.

Le nouvel échevin remplacera Thomas Connelly, qui a été réélu en avril mais a démissionné en mai. Son remplaçant restera en fonction jusqu’aux élections d’avril 2025.

https://www.dailyherald.com/news/20230613/three-apply-to-replace-connelly-as-batavias-4th-ward-alderman