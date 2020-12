Trois policiers français ont été tués et un quatrième a été blessé dans la nuit de mardi dans une zone rurale du centre de la France alors qu’ils répondaient à un appel à la violence domestique, a indiqué le ministère de l’Intérieur du pays.

Les gendarmes ont été abattus par un suspect de 48 ans qui est toujours en fuite. L’incident a eu lieu près de Saint-Just dans le département du Puy-de-Dôme.

« Cette tragédie nous touche tous et tout le pays est en deuil. Je partage la douleur de leurs proches et de leurs frères d’armes et je les assure de mon soutien indéfectible », a tweeté le Premier ministre français Jean Castex.

La police travaillait pour sauver une femme qui s’était échappée sur le toit d’une maison, a rapporté l’AFP.

Deux gendarmes ont été abattus par le suspect alors qu’il tentait de sauver la femme; l’un a été tué et l’autre blessé. Le suspect a ensuite mis le feu à la maison.

Deux autres gendarmes s’approchant de la maison ont été abattus par le suspect, qui était lourdement armé, ont indiqué les procureurs.

Les pompiers n’ont pu approcher les deux hommes qu’après plusieurs minutes, ont indiqué des sources à l’AFP.

Trois policiers, âgés de 21, 37 et 45 ans, ont été tués, a indiqué le ministère français de l’Intérieur. Un autre a été blessé.

La femme a été mise en sécurité et est actuellement interrogée. Le tireur serait connu de la police pour des incidents liés à la garde d’enfants.

Les attaques à l’arme à feu contre la police sont relativement rares en France.