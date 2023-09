Trois policiers mis en congé après des allégations d’abus commis par la police de Louisiane

Three Baton Rogue, Louisiane, officiers sont en congé administratif après une série de poursuites fédérales révélant les abus et les humiliations sexuelles ayant lieu dans un entrepôt de torture banalisé connu sous le nom de « Brave Cave » et géré par des membres du département de police de Baton Rouge (BRPD).

Le chef de la police de Baton Rouge, Murphy Paul, a déclaré mercredi soir aux conseillers municipaux que le département se tiendrait responsable en tant que FBI. enquête des violations présumées des droits civils au sein de l’agence découlant des « allégations selon lesquelles des membres du département pourraient avoir abusé de leur autorité ».

Paul a noté lors de la réunion que la Brave Cave, qui avait été utilisée pour traiter les « prisonniers » après une arrestation, avait reçu neuf plaintes, dont quatre ont donné lieu à des enquêtes criminelles, a indiqué l’avocat. signalé.

Les abus présumés commis par l’unité des crimes de rue dans ce qui était connu sous le nom d’installation de traitement des stupéfiants faisaient écho à des incidents passés d’inconduite policière et d’abus dans des installations hors site. Ces installations incluent Homan Square à Chicago, où des policiers ont arrêté des milliers de personnes, dont la plupart étaient disproportionnellement noires, dans un entrepôt situé à l’ouest de la ville.

Cela survient également à un moment où des unités de police spécialisées sont sous surveillance pour pratiques policières abusives après le meurtre de Tire Nichols par des policiers de Memphis impliqués dans l’unité Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods (Scorpion), aujourd’hui disparue.

Peu de temps après que les allégations d’abus ont fait surface dans les poursuites judiciaires, la maire de Baton Rouge, Sharon Weston Broome, a dissous l’unité d’élimination de la violence dans la région de Baton Rouge (Brave) et le service de police de la ville a réaffecté ses agents. Le BRPD a également « fermé définitivement » son entrepôt.

L’un des agents mis en congé, Troy Lawrence Sr, est un chef adjoint de l’agence qui dirigeait auparavant l’unité dissoute des crimes de rue, l’Advocate. signaléet le père d’un officier nommé dans le procès.

Cet officier, Troy Lawrence Jr.a démissionné en août de l’agence après avoir reçu plusieurs plaintes au fil des années. Lawrence fait face à une charge de batterie lors d’un autre incident au cours duquel il a «étourdi au volant» un homme à l’arrière d’une voiture de patrouille en août.

Une série de poursuites intentées ces dernières semaines ont détaillé les souffrances infligées derrière les murs de la Brave Cave par la police de Baton Rouge. Le département était auparavant sous surveillance après qu’un officier ait tué Alton Sterling devant un dépanneur en 2016 – un moment qui a relancé les manifestations pour la justice raciale.

Dans une affaire déposée la semaine dernière, une grand-mère, Ternell Brown, avait été arrêtée dans l’établissement en juin après un contrôle routier effectué par les agents Lawrence Jr et Matthew Wallace. Ils ont remarqué deux pilules d’ordonnance différentes dans le même flacon. Bien qu’elle ait proposé de justifier les prescriptions, ils l’ont emmenée à la Grotte des Braves, où ils lui ont demandé de se déshabiller et « l’ont forcée à écarter son vagin et ses fesses pour inspection », selon le procès. Ils l’ont finalement libérée sans inculpation pénale.

Dans une autre affaire déposée il y a moins d’un mois, Jeremy Lee, 21 ans, a affirmé que les policiers auraient utilisé une « force excessive » sur lui à l’entrepôt après son arrestation « sans soupçon raisonnable ni cause probable », a rapporté CNN. signalé.

Les policiers, qui auraient allumé et éteint leurs caméras corporelles pendant l’incident, ont emmené Lee à l’entrepôt où ils l’auraient battu, ce qui l’aurait conduit à être hospitalisé pour une côte fracturée. La police a ensuite accusé Lee de « résistance à un policier », selon des documents judiciaires.