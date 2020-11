Trois policiers français suspendus pour arrestation violente d’un producteur de musique noir à Paris

Quatre policiers français ont été suspendus après qu’une vidéo de l’arrestation violente d’un producteur de musique noir à Paris soit devenue virale.

Des images partagées pour la première fois sur les réseaux sociaux par le site d’information français Loopsider montraient des policiers en train de battre à plusieurs reprises un homme lors d’une opération de police samedi.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné la suspension de fonctions des officiers impliqués dans l’affaire.

“J’espère que la procédure disciplinaire pourra être menée dans les plus brefs délais”, a tweeté le ministre, ajoutant que l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) examinait les allégations de faute policière.

La préfecture de police de Paris a indiqué dans un communiqué que l’IGPN cherchera également à établir les circonstances exactes de l’arrestation de l’homme.

Les images ont suscité une large condamnation sur les réseaux sociaux de la part de politiciens et de personnalités sportives de haut niveau.

L’incident survient quelques jours à peine après que les autorités françaises ont été critiquées pour avoir évacué de force des tentes d’une manifestation de migrants sur une place de Paris.

Mardi, les législateurs français ont également approuvé une loi controversée sur la “sécurité mondiale” qui érigerait en infraction le fait de filmer et d’identifier des policiers en ligne en cas d’intention de nuire.

Des groupes de défense des droits de l’homme et des organisations de médias affirment que la loi permettrait aux violences policières de ne pas être dénoncées, mais les syndicats de policiers et les membres du gouvernement du président Emmanuel Macron estiment que le projet de loi est nécessaire pour protéger les policiers contre les menaces et le harcèlement.

Le Premier ministre Jean Castex a l’intention de renvoyer lui-même la question au Conseil constitutionnel, affirmant jeudi que le projet de loi sera examiné.

Que montrent les vidéos de l’incident?

le images virales sur Loopsider montrent des policiers tentant de détenir un homme noir, identifié uniquement par son prénom, Michel, à l’entrée de l’immeuble Black Gold Studios dans le 17e arrondissement de Paris.

On peut voir trois policiers, dont un en civil, suivre l’homme dans le studio puis le battre avec leurs poings, leurs pieds et une matraque.

Michel essaie de protéger son corps et son visage.

Plus tard dans la vidéo, on peut voir un certain nombre d’individus qui se trouvaient dans le studio en train de forcer la police à sortir et de fermer la porte d’entrée.

Les agents essaient alors de forcer à nouveau l’entrée et fracassent une fenêtre pour lancer une cartouche de gaz lacrymogène à l’intérieur du bâtiment, avant que ceux à l’intérieur ne se frayent un chemin dans la rue.

Les photos téléchargées par Loopsider montrent Michel après l’incident avec des ecchymoses et des points de suture sur la tête et le visage.

L’altercation a été enregistrée sur une vidéo de surveillance par caméra de sécurité à l’intérieur du studio et d’autres vidéos dans la rue prises par des voisins.

À la suite de l’incident, le producteur de musique aurait été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour «violences contre une personne détenant l’autorité publique» et «rébellion».

Selon l’agence de presse AFP, les policiers arrêtaient Michel pour ne pas avoir porté de masque et affirmer qu’il les avait «entraînés de force» dans le bâtiment.

Dans leur rapport, la police a également écrit que l’homme les avait battus, selon l’AFP, mais les vidéos ne semblent pas montrer Michel en train de frapper les policiers. Euronews travaille à la vérification de ces informations.

Mardi, le parquet de Paris a ouvert une nouvelle enquête pour «violences de personnes détenant l’autorité publique» et «faux écrit en public».

Le producteur de musique et son avocat ont déposé une plainte auprès de l’IGPN à leur siège parisien, affirmant que plusieurs insultes racistes avaient été proférées par les policiers lors de l’arrestation.

Le reportage sur Loopsider a reçu plus de neuf millions de vues jeudi soir.

‘Insoutenable’ et ‘intolérable’

Peu de temps après que des vidéos de l’arrestation aient été partagées sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de Paris Didier Lallement de suspendre les policiers concernés.

Un quatrième suspect arrivé en renfort et qui aurait jeté la cartouche de gaz lacrymogène a également été suspendu, selon l’AFP.

S’exprimant jeudi, le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il demanderait le “limogeage” des officiers “dès que les faits seraient établis par la justice”, les accusant d’avoir “souillé l’uniforme de la République”.

D’éminents footballeurs français Antoine Griezmann et Kylian Mbappe ont également dénoncé la vidéo de l’arrestation comme “insupportable”, avec Griezmann tweetant “Ma France fait mal”.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle était “profondément choquée par cet acte intolérable”.

“Toutes les conséquences doivent être tirées de ces faits d’une gravité exceptionnelle, l’Etat de droit n’est pas négociable”, a-t-elle ajouté.

L’ancien ministre français de l’Intérieur Christophe Castaner a également appelé à “une tolérance zéro contre le racisme et contre cette violence”.

Des manifestations étaient prévues en France samedi pour le retrait de la loi controversée contre le tournage de la police, article 24.

La préfecture de police de Paris a demandé que les manifestations suivent les itinéraires recommandés à travers la ville en vertu des règlements de collecte COVID-19.

Le parquet de Paris a également ouvert deux enquêtes sur des actes présumés de «violence» commis par des policiers contre un migrant et un journaliste à Paris en début de semaine.