Trois policiers de San Antonio arrêtés après avoir tiré, tuant une femme dans son appartement – ​​NBC New York

Trois policiers de San Antonio ont été accusés de meurtre dans la fusillade mortelle d’une femme qui vivait ce que le chef de la police de la ville a qualifié de « crise de santé mentale ».

sergent. Alfred Flores et les officiers Eleazar Alejandro et Nathaniel Villalobos ont été suspendus sans solde et arrêtés plus tard sous mandat de meurtre dans la mort par balle de Melissa Perez, 46 ans, lorsqu’elle a refusé l’ordre de la police de sortir de son appartement, Le chef de la police, William McManus, a déclaré vendredi.

« Les actions des officiers n’étaient pas conformes à la politique et à la formation du SAPD », a déclaré McManus lors d’une conférence de presse vendredi soir.

« Ils se sont placés dans une situation où ils ont utilisé une force meurtrière, ce qui n’était pas raisonnable compte tenu de toutes les circonstances telles que nous les comprenons maintenant », a déclaré McManus.

L’un des trois officiers accusés a ouvert le feu, a déclaré McManus, après que Perez ait d’abord lancé un chandelier en verre sur les officiers, puis leur ait balancé un marteau. Les trois officiers ont ensuite tiré lorsque Perez s’est à nouveau approché d’eux avec le marteau, la frappant au moins deux fois, selon McManus.

Les archives judiciaires ne répertorient pas les avocats qui pourraient parler au nom des trois officiers.

Perez était soupçonnée d’avoir coupé les fils d’une alarme incendie, un crime, dans le complexe d’appartements et parlait aux pompiers vers 12 h 30 vendredi lorsqu’un officier s’est approché et a tenté de la faire marcher vers une voiture de patrouille, a déclaré McManus.

Perez parlait à un responsable des pompiers à l’extérieur du complexe lorsqu’un officier non identifié est arrivé et est entendu sur la vidéo de la caméra corporelle appelant «hé madame, venez ici», Perez refusant et s’éloignant.

« Il est apparu que Mlle Perez avait une crise de santé mentale », a déclaré McManus sans donner plus d’explications, et elle a ensuite couru dans son appartement.

La vidéo montre ensuite un officier sur la terrasse de l’appartement de Perez en train de retirer une moustiquaire alors que Perez crie « arrêtez-le » et « vous n’avez pas de mandat ».

Un officier non identifié crie « tu vas te faire tirer dessus », ce à quoi Perez répond « tue-moi – tu n’as pas de mandat ».

Le bruit du bris de verre est ensuite entendu suivi de deux volées de coups de feu.

McManus n’a posé aucune question, citant les enquêtes en cours sur la fusillade par les divisions des affaires internes et des droits civils du département de police et la division des droits civils du procureur du comté de Bexar.

D’autres officiers étaient également sur les lieux, mais aucun ne devrait être inculpé, bien que tous feront l’objet d’une enquête pour leurs actions, a déclaré McManus.

« Cet incident continuera de faire l’objet d’une enquête approfondie, de même que toutes les fusillades impliquant des officiers », a déclaré McManus tout en exprimant ses condoléances à la famille de Perez.