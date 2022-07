Trois points de discussion de la première semaine de l’Euro 2022

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – L’Angleterre a pris un départ victorieux lors du match d’ouverture à Old Trafford, mais ce sont la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Norvège qui ont fourni les sensations fortes lors du premier tour des matches de l’Euro 2022.

AFP Sport revient sur trois points de discussion de la première semaine du tournoi.

La France s’entend bien

Les préparatifs de la France avaient été remplis de rumeurs familières de discorde dans les vestiaires et d’une sélection controversée de l’équipe de l’entraîneur Corinne Diacre.

Les Bleues étaient en parfaite harmonie à Rotherham dimanche, alors qu’elles écrasaient l’Italie 5-1 avec tous leurs buts avant la mi-temps.

Grace Geyoro était la vedette du spectacle alors que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a réussi un triplé.

Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino ont également été dans le mille, mais la meilleure démonstration par équipe du tournoi jusqu’à présent a montré la richesse des talents offerts à Diacre.

Malgré la domination de Lyon sur le jeu européen des clubs, la France n’a jamais dépassé les quarts de finale d’un Euro féminin auparavant.

Le vrai test arrivera dans les huit derniers avec un affrontement probable en quart de finale contre la Suède ou les champions en titre des Pays-Bas.

Mais s’ils peuvent rester unis, le moment pourrait enfin être venu pour la France de percer sur le plan international.

L’Allemagne est pour de vrai

Aucune nation ne se rapproche du pedigree de l’Allemagne à l’Euro, mais les huit fois vainqueurs étaient passés inaperçus avant le coup d’envoi du tournoi après quelques années maigres selon leurs normes.

Il est impossible d’ignorer Die Nationalelf maintenant après que les femmes de Martina Voss-Tecklenburg ont détruit les finalistes de l’Euro 2017 au Danemark 4-0.

La pression intense de l’Allemagne a étouffé les Danois, que beaucoup avaient poussés à provoquer la surprise dans un groupe contenant également l’Espagne, favorite avant le tournoi.

L’intensité de la pression de l’Allemand a étouffé le Danemark, qui a été flatté par le score de 4-0 alors que l’Allemagne a frappé trois fois les boiseries et a vu un autre but exclu pour le plus marginal des appels de hors-jeu.

L’Espagne posera un test beaucoup plus difficile à l’Allemagne mardi, dans ce qui pourrait facilement être une répétition générale précoce pour la finale.

Les foules vont et viennent

Le tournoi a commencé en fanfare alors que 69 000 personnes se sont entassées à Old Trafford pour rugir contre l’Angleterre et remporter une victoire 1-0 contre l’Autriche.

Cela a battu le record du tournoi précédent pour un match à l’Euro féminin de près de 30 000.

Le record d’un match de phase de groupes n’impliquant pas le pays hôte a également été battu à deux reprises lorsque l’Espagne a battu la Finlande 4-1 à Milton Keynes et pour le match nul 1-1 entre les Pays-Bas et la Suède, tenants du titre, à Sheffield.

Pourtant, l’insistance des organisateurs sur le fait qu’ils avaient trouvé le juste équilibre dans la sélection d’un certain nombre de sites plus petits a également été confirmée.

La milieu de terrain islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir a qualifié la décision d’organiser trois matchs au stade Academy de Manchester City, où la capacité du tournoi n’est que de 4 400, d'”embarrassante” et d'”irrespectueuse”.

Cependant, il y avait encore beaucoup de sièges vides alors que l’Islande y a commencé sa campagne lors d’un match nul 1-1 contre la Belgique.

Plus de 500 000 billets ont été vendus pour le tournoi, soit plus du double de la fréquentation globale du dernier Euro il y a cinq ans aux Pays-Bas.

Mais les bas prix des billets ont entraîné l’absence de spectacles, même pour les jeux qui semblaient s’être vendus.