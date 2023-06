Trois plongeurs britanniques morts dans l’horreur de l’incendie d’un bateau en Égypte « après avoir décidé de ne pas participer à une excursion de plongée et d’avoir manqué l’évacuation »

TROIS plongeurs britanniques sont confirmés morts dans un incendie de bateau d’horreur au large de l’Égypte après avoir raté une évacuation alors qu’ils auraient décidé de ne pas participer à une excursion de plongée ce matin-là.

Les décès font suite à une opération de sauvetage de masse menée par les services d’urgence égyptiens alors que l’incendie catastrophique faisait rage dimanche en mer Rouge.

6 Le croiseur a été englouti par les flammes Crédit : Reuters

6 Un passager saute du bateau de tourisme égyptien Crédit : Reuters

6 Bien que d’autres équipages aient réussi à s’échapper, trois Britanniques sont morts à la suite de l’incendie Crédit : Reuters

6 L’ouragan photographié a chaviré dans la marina de Marsa Alam après l’incendie Crédit : Chris Eades

Scuba Travel, qui a organisé la tournée de plongée des Britanniques, a confirmé qu’ils étaient tous les trois morts.

La déclaration de la société se lit comme suit: «C’est avec grand regret que nous, en tant que voyagiste, le cœur lourd, devons accepter que trois de nos précieux invités de plongée, qui n’avaient pas participé au briefing de plongée, tôt le matin du 11 juin , a péri dans le tragique incident.

« Nos sincères et sincères condoléances vont à leurs familles et amis en ce moment très triste. »

Scuba Travel a déclaré que les trois passagers, qui n’ont pas encore été nommés, étaient des plongeurs qualifiés.

Le communiqué poursuit : « Au moment où l’incendie s’est déclaré, 12 plongeurs participaient à un briefing à bord, tandis que les disparus avaient apparemment décidé de ne pas plonger ce matin-là.

« La gravité de l’incendie a fait que les 12 plongeurs ont été immédiatement évacués par côte vers un autre engin à proximité et les 14 membres d’équipage, dont le capitaine et deux guides de plongée, ayant tenté de rejoindre les invités disparus, ont également dû abandonner le navire et ont été secourus. par côte.

Le Sun Online a atteint le ministère des Affaires étrangères pour commentaires.

Des images terrifiantes de l’incident ont été filmées par un navire à proximité alors que les spectateurs regardaient la poupe du croiseur engloutie par les flammes alors que de la fumée noire se dégageait.

Une équipe de sauvetage a ensuite été vue en train de rouler dans un canot alors que les derniers passagers restants sautaient pour se mettre en sécurité.

Un homme a semblé tellement effrayé d’entrer dans l’eau qu’il s’est accroché au bord du bateau par le bout des doigts.

Les services de sauvetage ont été immédiatement alertés de l’incendie après que le bateau – appelé Hurricane – s’était enflammé à cause d’un circuit électrique dans la salle des machines.

Le gouvernorat égyptien de la mer Rouge a déclaré que 12 membres d’équipage et 12 touristes britanniques avaient été secourus au large de la station balnéaire de Marsa Alam, dans le sud de la mer Rouge.

Les flics ont déclaré que l’équipage secouru n’avait subi aucune blessure et avait été ramené à terre en bonne santé.

Mais une recherche restait pour les trois touristes britanniques – qui sont maintenant confirmés « ont péri ».

À l’époque, un porte-parole de Tornado Marine Fleet, la société propriétaire du bateau, a déclaré: « Aujourd’hui à 6h30 à Elphinstone, alors qu’il faisait le briefing de plongée, Hurricane a pris feu.

« Nous avons trois passagers britanniques disparus et tous les autres [have] atteint la terre la plus proche en toute sécurité.

« Maintenant, nous ramenons le bateau à la marina sous la supervision des autorités. »

Le bateau est parti de Port Ghalib dans la ville orientale de Marsa Alam le 6 juin et devait rentrer chez lui aujourd’hui.

Ahmed Maher, responsable de la plongée au village de Marsa Shagra, a déclaré : « Nous avons vu de la fumée sortir du bateau, il se trouvait à environ 9 km de la plage.

« Un bateau à proximité les a secourus et les a déposés. »

Les personnes sauvées de l’eau ont été mises en sécurité dans la station de plongée voisine de Marsa Shagra.

Le ministère des Affaires étrangères soutient d’autres Britanniques impliqués dans l’incident.

Un porte-parole a déclaré: « Nous sommes en contact avec les autorités locales suite à un incident à bord d’un bateau de plongée près de Marsa Alam, et soutenons les ressortissants britanniques impliqués. »

Les accidents de bateau mortels sont rares en Égypte.

En 2021, un bateau a chaviré dans un lac près de la ville méditerranéenne d’Alexandrie en Égypte, faisant au moins cinq morts, dont trois enfants.

En 1991, le ferry égyptien Salem Express qui reliait l’Arabie saoudite à l’Égypte a coulé, tuant jusqu’à 471 personnes, pour la plupart des pèlerins musulmans.

Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge abritent certaines des destinations balnéaires les plus renommées du pays et sont populaires auprès des vacanciers européens.

Il a cimenté sa réputation de destination de plongée avec un accès facile aux récifs coralliens depuis les côtes et les sites de plongée offrant une vie marine diversifiée.

