Trois pingouins naissent au zoo de Byculla à Bombay pendant les fêtes de fin d’année

Certains animaux nous font peur. Un simple regard nous terrifie, alors qu’il y en a qui sont si mignons qu’on ne peut s’empêcher de sourire à chaque fois qu’on les voit. Un de ces animaux est un pingouin, qui peut faire rire n’importe qui avec ses bouffonneries mignonnes et innocentes, même dans les conditions de vie les plus difficiles. Dans ce qui vient comme une bonne nouvelle, le zoo Veermata Jijabai Bhosale Udyan de Mumbai est devenu le centre d’attraction après la naissance de trois pingouins de Humboldt au zoo. C’est au même zoo de Byculla que le premier manchot de Humboldt en Inde est né le 15 août 2018.

Une vidéo du pingouin errant dans son enclos a été téléchargée par ANI et devient virale. Sur les trois pingouins, deux sont des mâles et une femelle. Les poussins mâles, Flash et Bingo, sont nés les 2 et 26 avril de cette année, et la femelle, Alexander, est née le 9 août de cette année. Selon les autorités, Flash et Alexa sont des oisillons du couple de pingouins Donald et Daisy, tandis que Bingo d’un autre couple Molt et Flipper. Voici la vidéo :

La vidéo a recueilli plus de 150 000 vues. S’adressant à ANI, biologiste et responsable des relations publiques du zoo de Byculla, le Dr Abhishek Satam a déclaré : « En octobre, autour de Diwali, près de 31 000 visiteurs du zoo ont été enregistrés en une seule journée. Il s’agissait du plus grand nombre de visiteurs jamais enregistré en une seule journée au zoo de Byculla. Le flux constant de visiteurs au zoo en cette saison festive a apporté de bons revenus à la BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation). »

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo devenue virale montrait un essaim de pingouins chassant des papillons volant dans les airs comme s’ils voulaient les attraper. On a vu des pingouins attraper des papillons en sautant avec leurs petits pieds. On ne peut pas dire avec certitude que les pingouins courent après les papillons, mais en voyant la vidéo, ça en a l’air et les gens l’ont beaucoup aimée.

