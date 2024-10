Trois pilotes convoqués par la FIA après plusieurs incidents en FP1 au Mexique

Les commissaires sportifs de la FIA ont convoqué trois pilotes après les premiers essais sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.

Suite à un accident dramatique lors des premiers essais, la FIA a convoqué les deux pilotes impliqués, tandis qu’un autre a été convoqué pour avoir ignoré les drapeaux jaunes.

Alex Albon et Oliver Bearman convoqués par les commissaires sportifs de la FIA

À un peu plus de 35 minutes de la fin des premiers essais, les drapeaux rouges ont été déclenchés pour couvrir une lourde collision entre Oliver Bearman de Ferrari et Alex Albon de Williams.

Bearman, reprenant la SF-24 de Charles Leclerc alors que la Scuderia remettait une voiture à un pilote junior comme requis à deux reprises au cours de la saison, se frayait lentement un chemin à travers les esses du secteur intermédiaire.

Albon, approchant rapidement sur un tour lancé, a semblé se préparer à dépasser la Williams à grande vitesse et a pris beaucoup de trottoir intérieur. Ceci, combiné à un certain survirage au décollage, a fait perdre au pilote anglo-thaïlandais le contrôle de l’arrière de sa Williams.

Au cours de ses efforts pour rassembler la voiture, il a manqué de place pour éviter de heurter le côté de la Ferrari de Bearman. Arrachant sa propre roue arrière droite de sa position, Albon a glissé latéralement à grande vitesse et a heurté les barrières de pneus.

Le pilote Williams s’est adressé à la radio de l’équipe pour qualifier le pilote Ferrari d' »idiot » avant de sortir. Heureusement, les deux pilotes étaient indemnes et se sont libérés pendant que les drapeaux rouges étaient brandis pour permettre aux commissaires de récupérer les voitures et de réinitialiser les barrières.

Les commissaires sportifs ont alors pris note de l’incident et ont décidé de convoquer les deux pilotes. Bearman et Albon ont rendu visite aux commissaires sportifs à 14h00, heure locale, pour une prétendue violation de l’article 33.4 du Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA, qui stipule : « À aucun moment une voiture ne peut être conduit inutilement lentement, de manière irrégulière ou d’une manière qui pourrait être considérée comme potentiellement dangereuse pour les autres conducteurs ou toute autre personne.

Suite à la réunion avec les commissaires sportifs, la décision a été prise : plus aucune suite à donner.

Selon le document de verdict, les commissaires ont entendu Albon et Bearman), ainsi que les représentants de l’équipe, et ont examiné les preuves vidéo, télémétriques, radio de l’équipe et vidéo embarquées dans la voiture.

« Bearman effectuait un tour de récupération et l’équipe lui faisait part des voitures derrière », ont déclaré les commissaires sportifs.

« Albon était sur un tour rapide. Juste après le virage 9, Bearman, qui rechargeait et roulait donc relativement lentement, a tiré vers la droite. Quand Albon est arrivé au virage 9, il avait Bearman devant lui et a soulevé.

« Comme la voiture était soumise à une charge importante dans le virage, cela l’a amené à survirer.

« Les deux pilotes ont convenu que la position de Bearman n’était pas déraisonnable, mais qu’elle était malheureuse car elle était proche de la ligne d’Albon. Si Bearman avait été un peu plus loin sur la piste, cela n’aurait pas entraîné d’incident.

« Toutes les parties ont convenu qu’il s’agissait d’un incident de course. »

Par ailleurs, les commissaires sportifs ont également convoqué le pilote Sauber FP1, Robert Shwartzman.

Le pilote israélo-russe a été convoqué pour violation présumée de l’article 2.5.5.b de l’annexe H du Code sportif international, en effectuant un dépassement sous les drapeaux jaunes déployés en réponse à la collision.

Le pilote débutant, qui n’a jamais couru dans un Grand Prix et n’a pas de contrat pour le faire de sitôt, s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour le prochain Grand Prix auquel il participera – s’il le fait un jour. .

« Après l’incident du virage 9, Shwartzman a dépassé un simple drapeau jaune agité et un double drapeau jaune avant de dépasser Tsunoda dans la zone jaune alors qu’il roulait à grande vitesse », a-t-il déclaré.

« La pénalité est la pénalité habituelle pour un dépassement sous un double jaune, et bien que les commissaires sportifs reconnaissent que le pilote n’est pas programmé pour prendre le départ de la course, ils ont appliqué la pénalité cohérente. »

