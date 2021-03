Au cours des derniers mois, on a laissé entendre que six pieds de distance ne seraient peut-être pas nécessaires en milieu scolaire. Les taux de cas ont généralement été faibles, même dans les écoles avec des politiques de distanciation plus souples. «Nous savons que de nombreuses écoles se sont ouvertes à moins de six pieds et n’ont pas connu de grandes épidémies», a déclaré le Dr Jha.

Lorsque le virus est apparu pour la première fois, de nombreux experts pensaient qu’il était principalement transmis par de grosses gouttelettes respiratoires, qui sont relativement lourdes. Des études scientifiques anciennes, certaines datant de plus d’un siècle, suggèrent que ces gouttelettes ont tendance à ne pas voyager plus de trois à six pieds. Cette observation, ainsi qu’une grande prudence, ont peut-être incité le CDC à faire sa suggestion de six pieds, a déclaré le Dr Marr.

Les Centers for Disease Control and Prevention sont clairs et cohérents dans leur recommandation de distanciation sociale: pour réduire le risque de contracter le coronavirus, les gens doivent rester à au moins six pieds des autres qui ne sont pas dans leur foyer. La ligne directrice est valable que vous mangiez dans un restaurant, que vous souleviez des poids dans un gymnase ou que vous appreniez une longue division dans une classe de quatrième année.

