Trois personnes tuées dans des affrontements dans le sud-est de l’Iran

Des responsables iraniens devraient être inculpés pour avoir abattu un avion ukrainien, selon un expert de l’ONU

Dans une lettre à Téhéran, un défenseur des droits de l’homme décrit une enquête de six mois sur une catastrophe Un homme dépose des fleurs lors d’une cérémonie commémorative pour les passagers du vol 752 d’Ukraine International Airlines, abattu en Iran un an auparavant, le 8 janvier. Photographie: Genya Savilov / AFP / Getty Images De nombreux hauts responsables iraniens devraient être inculpés pour l’abattage d’un avion de ligne commercial ukrainien en janvier 2020, a déclaré un expert des droits de l’homme de l’ONU, qualifiant le meurtre des 176 personnes à bord de et la mise en accusation grave »des autorités civiles et militaires du pays. Agnès Callamard, la rapporteure spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a remis une lettre de 45 pages au gouvernement iranien qui a été rendue publique mardi, exposant ses conclusions d’une enquête de six mois sur la catastrophe et se plaignant de l’absence de la coopération iranienne, qui a laissé nombre de ses questions sans réponse. Callamard a condamné particulièrement fermement le traitement réservé par le gouvernement de Téhéran aux familles des victimes, qui, selon elle, ont été harcelées et menacées, ont nié la restitution des restes et des effets personnels et ont été forcées d’accompagner des funérailles officiellement organisées pour les «martyrs». Le vol PS752 d’Ukraine International Airlines a été abattu par une batterie de missiles de défense aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) peu de temps après son décollage de l’aéroport international de Téhéran, à un moment de fortes tensions, cinq jours après qu’une frappe de drone américain a tué un commandant du CGRI, Qassem Suleimani. L’avion était à destination de Kiev mais avait 55 citoyens et 30 résidents permanents du Canada à bord. Après avoir nié sa responsabilité pendant plusieurs jours, Téhéran a déclaré que le Boeing 737-800 avait été abattu par erreur par un équipage de la défense aérienne qui l’avait pris pour un missile américain entrant. «Les incohérences dans les explications officielles semblent conçues pour créer un maximum de confusion et un minimum de clarté. Ils semblent trompés et déconcertés », a déclaré Callamard dans la lettre, qui a été envoyée à Téhéran il y a 60 jours avec une série de questions, mais n’a pas encore obtenu de réponse. La mission iranienne auprès de l’ONU n’a pas répondu à une demande de commentaire mardi soir. « Au mieux, ce que nous avons ici est une succession d’actions extraordinairement incompétentes … à tel point qu’elles seraient à mon avis, devant un tribunal pénal, être décrites comme criminelles et imprudentes », a déclaré Callamard au Guardian. Elle a ajouté que la chute de l’avion était une «mise en accusation profonde et grave de l’Iran, tant les autorités militaires que civiles, en termes de violations de leurs obligations en matière de droits humains». Le récit officiel iranien détaille une série de pannes techniques et d’erreurs humaines qui ont conduit à la tragédie, mais Callamard a déclaré qu’ils venaient de soulever d’autres questions auxquelles Téhéran n’avait pas répondu. Par exemple, le compte rendu officiel a déclaré que l’unité de missiles mobiles qui a tiré les deux missiles Tor de fabrication russe qui ont abattu l’avion de ligne n’avait pas été correctement calibrée, de sorte que les systèmes radar ont montré l’avion comme entrant plutôt que sortant. Callamard a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune explication sur les raisons pour lesquelles cette erreur d’étalonnage s’était produite, pourquoi elle n’avait pas été détectée ou pourquoi elle avait conduit au tir des missiles. On ne savait pas non plus pourquoi l’équipage n’avait pas suivi les procédures opérationnelles standard qui auraient empêché le lancement, pourquoi l’aéroport n’avait pas été fermé à un moment de haute tension et pourquoi l’enquête avait été bâclée. Les lieux de l’accident ont été pillés et passés au bulldozer avant l’arrivée des inspecteurs internationaux. Il y a eu des rapports contradictoires sur l’arrestation et la poursuite de l’équipage du missile, mais Callamard a déclaré: «En termes de responsabilité, nous ne pouvons malheureusement pas nous attendre à ce que l’Iran charge ceux qui sont au sommet ou même au milieu de la chaîne de commandement, et il y en a beaucoup. des hauts fonctionnaires qui devraient être inculpés. » Il n’y avait aucune preuve, a-t-elle ajouté, que l’Iran avait apporté les changements fondamentaux nécessaires pour donner au reste du monde l’assurance que les mêmes erreurs ne se reproduiraient plus. La lettre de Callamard fustige le gouvernement iranien pour le traitement des familles endeuillées. Dans de nombreux cas, des objets personnels ont disparu après le pillage du site de l’accident et des bagages. «Les responsables iraniens ont cherché à contraindre les familles à déclarer publiquement leur soutien au gouvernement ou à risquer le non-retour des restes de leurs proches», indique la lettre. «De nombreuses familles se seraient également vu refuser des funérailles privées. Les victimes ont été déclarées «martyrs» décédées pour leur pays. En conséquence, les funérailles étaient fortement contrôlées. L’inscription «Félicitations pour votre martyre» a été placée sur les cercueils des victimes contre la volonté des familles, ajoute la lettre. Des familles en Iran et au Canada, a-t-il déclaré, avaient reçu des menaces de mort pour avoir critiqué l’Iran. Callamard a déclaré au Guardian que le traitement des familles en deuil était «cynique, cruel et criminel». Elle a dit qu’elle espérait que les efforts internationaux, en particulier par le Canada et l’Ukraine, ne seraient pas achetés ou retenus en otage par le désir de sauver l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran. Callamard a déclaré: « En aucun cas, la recherche de justice pour PS752 ne doit être entravée par la recherche tout aussi importante d’un accord nucléaire. »