Trois personnes ont été tuées alors que la tempête hivernale Harold s’est déplacée vers l’est jeudi, entraînant des conditions de voyage périlleuses, des pannes de courant pour des dizaines de milliers et 105 millions d’Américains touchés par le temps dangereux.

Des centaines de collisions ont fermé les autoroutes avec des vents forts et un froid glacial qui ont frappé les Dakotas, le Minnesota et le Wisconsin et des vols échoués à travers la région de mercredi à la veille de Noël.

La tempête est sur le point d’apporter des vents forts, de la neige, de la neige et des orages alors qu’elle se déplace vers l’est jusqu’au jour de Noël avec Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington DC sous la menace du mauvais temps.

L’une des personnes tuées mercredi était un enfant de quatre ans décédé, avec deux autres, dans un accident de voiture sur l’Interstate 80 près de Hershey, Nebraska, rapporte Weather.com.

Le météorologue Alex DeSilva a déclaré: « Les vents devraient souffler entre 50 et 60 mph sur une large zone allant de l’est de la Caroline du Nord au Maine. »

Dave Dombek, d’AccuWeather, a ajouté: « Cela pourrait évoluer vers une situation dangereuse où il y a des dommages matériels importants et où des arbres s’écrasent sur les rues et dans les maisons de Long Island au sud de la Nouvelle-Angleterre. »

Un mélange de glace et de pluie tombe jeudi près de l’intersection de West 26th Street et Greengarden Road à Erie, en Pennsylvanie. Trois personnes ont été tuées alors que la tempête hivernale Harold se déplaçait vers l’est jeudi, entraînant des conditions de voyage périlleuses, des pannes de courant et 105 millions d’Américains touchés par le temps dangereux

Des vents violents et un froid glacial ont frappé les Dakotas, le Minnesota et le Wisconsin jeudi alors que la région se dégageait d’une tempête hivernale qui fermait les autoroutes inter-États et bloquait les vols. La tempête hivernale s’est déplacée vers l’est, apportant de la neige dans le nord du Wisconsin, tandis que les Dakotas et le Minnesota se sont retrouvés avec un ciel dégagé, mais un vent glacial.

Le National Weather Service prévoit «un jour d’orage» en Nouvelle-Angleterre le jour de Noël. Ils ajoutent: «Un risque modéré d’inondation avec des quantités isolées de 3 à 4 pouces de pluie, avec des quantités localement plus élevées possibles. Des vents violents, en particulier le long de la côte, peuvent également entraîner des pannes de courant.

«Les températures chutant rapidement derrière le front froid, il existe un risque de gel rapide, notamment dans certaines parties de la région médio-atlantique. Avec toute eau stagnante, y compris le manteau neigeux résiduel sur des parties de l’AP, les routes pourraient devenir glissantes.

À New York, où des vents allant jusqu’à 70 mi / h et de 2 à 4 pouces de pluie sont attendus jusqu’à vendredi matin, la commissaire à la gestion des urgences, Deanne Criswell, a déclaré: « Quiconque rêve d’un Noël blanc devra se contenter de vacances venteuses et détrempées.

« Cependant, les dangers sont réels et nous voulons que chaque New-Yorkais se prépare aux vents potentiellement dommageables et aux fortes pluies. »

Les New-Yorkais ont levé leurs parapluies alors que la tempête qui s’approche commence à souffler jeudi

Le météorologue de CNN, Gene Norman, a déclaré: « Cette configuration de tempête pourrait facilement permettre des vents dangereux et même quelques brèves tornades isolées. Les parties est de la Caroline du Nord et du Sud, le sud de la Géorgie et de l’Alabama et certaines parties de la Florida Panhandle sont particulièrement exposées à la veille de Noël.

La tempête Harold a déjà entraîné des tas de voitures à Dell Rapids, dans le Dakota du Sud, où 15 voitures sont entrées en collision et un accident de 25 voitures entre Sioux Falls et Hartford.

Il y a eu plus de 400 accidents de mercredi matin à jeudi matin, a déclaré la patrouille d’État du Minnesota. Au total, 570 voitures ont quitté la route; 38 semi-remorques jackknifed.

Dans l’État du Nebraska, une patrouille a déclaré avoir répondu à 59 accidents. Ils ont partagé une vidéo d’un blizzard sur l’autoroute 81, écrivant: « Tout est à l’arrêt à cause des conditions de blizzard et des accidents précédents. Veuillez rester à la maison pendant ce blizzard. Si vous êtes bloqué, ne quittez pas votre véhicule. Appelez * 55 pour la ligne d’assistance routière NSP.

Le National Weather Service prévoit « un jour de tempête » en Nouvelle-Angleterre le jour de Noël

Des centaines de vols ont été annulés jeudi avec pas moins de 38 000 personnes sans électricité dans le Minnesota mercredi.

Ces pannes se sont déplacées vers l’est jeudi avec les personnes vivant en Virginie, en Pennsylvanie et en Géorgie touchées.

Jeudi soir, 175 000 personnes vivant en Floride, en Géorgie, au Kentucky, en Virginie, au Tennessee et dans les Carolines étaient sans électricité, rapporte PowerOutage.US.

Le National Weather Service avait émis des avis de refroidissement éolien d’une durée allant jusqu’à jeudi après-midi, alertant certaines parties du Dakota du Nord et du Minnesota que le refroidissement éolien pourrait être de 40 ° F sous zéro (-40 ° C).

«Les refroidissements éoliens dangereusement froids pourraient causer des engelures sur la peau exposée en aussi peu que 10 minutes», a averti le National Weather Service.

La tempête a apporté un changement radical dans une région qui avait connu des semaines de temps doux. À Milwaukee, les températures ont grimpé jusqu’à 14 ° C mercredi.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a activé la Garde nationale mercredi soir pour aider en cas d’accidents dans deux comtés. Jeudi après-midi, il a autorisé les troupes à fournir une assistance dans tout l’État.

Le météorologue principal d’AccuWeather, Brett Anderson, a déclaré: « La neige qui fond rapidement, qui contient environ 1 à 3 pouces d’eau, se combinera avec une pluie prévue de 1 à 3 pouces et des quantités localement plus élevées de la tempête de la veille de Noël au début du jour de Noël. »