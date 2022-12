Trois personnes sont grièvement blessées après un écrasement dans une salle de concert à Londres

Trois personnes ont été grièvement blessées après un coup de foudre devant une salle de concert à Londres.

Selon les rapports, un grand nombre de personnes tentaient d’entrer dans la salle.

Le concert du chanteur nigérian Afrobeats Asake a été annulé.

Trois personnes ont été grièvement blessées vendredi après un écrasement devant une salle du sud de Londres accueillant un concert du chanteur nigérian Afrobeats Asake, a annoncé la police britannique.

Des équipes d’urgence ont été appelées à l’O2 Academy de Brixton jeudi soir à la suite d’informations selon lesquelles “un grand nombre de personnes tentaient de forcer l’entrée sur le site”, a déclaré la police métropolitaine.

Des officiers, des ambulanciers et des pompiers sont arrivés pour trouver de nombreuses personnes blessées par l’écrasement.

Les agents ont fourni les premiers soins et la RCR aux membres du public “afin de sauver des vies”, a déclaré le surintendant principal Colin Wingrove aux journalistes dans une mise à jour de l’extérieur du site.

Huit personnes ont été transportées à l’hôpital en ambulance tandis que deux “moins gravement blessés” ont été soignés sur place.

Quatre des personnes admises à l’hôpital étaient initialement dans un état critique, mais ce nombre a été réduit à trois vendredi midi.

“Il s’agit toujours d’une image qui évolue rapidement et nous travaillons pour établir les événements qui ont conduit à l’incident de la nuit dernière”, a déclaré Wingrove.

LIRE | L’artiste africain Asake entre dans l’histoire d’Apple Music

Une “enquête urgente” était en cours menée par des détectives spécialisés dans la criminalité et des cordons sont restés à l’extérieur du site pendant que les agents surveillaient les lieux, a-t-il ajouté.

“L’incident grave” s’est produit lors de la dernière des trois représentations à guichets fermés dans la salle presque centenaire de l’auteur-compositeur-interprète Asake.

Le concert a été annulé au milieu de sa performance.

Des clips vidéo publiés sur les réseaux sociaux et présentés sur les sites Web des journaux semblaient montrer des foules bondées se pressant contre les portes de l’Académie 02, ainsi que de violentes échauffourées dans le hall.

Les images montraient des participants furieux à l’intérieur se faisant dire que jusqu’à 3 000 personnes avaient tenté de franchir les portes, certaines ayant réussi, et que la police avait ordonné l’arrêt du spectacle.

On ne sait pas qui a été impliqué dans certains des affrontements.

Arrêter

Cependant, Wingrove a confirmé que la Direction des normes professionnelles du Met, un chien de garde de la police, examinait la conduite d’un officier sur les lieux.

Cela faisait suite à des images semblant montrer un policier poussant quelqu’un dans plusieurs escaliers à l’extérieur de la salle.

Il a ajouté qu’une personne avait été arrêtée après qu’un autre clip partagé semblait montrer qu’un officier était agressé.

Le Met a appelé des témoins à se manifester, notant qu’il créait un portail en ligne sur son site Web pour que les milliers de personnes présentes puissent télécharger des témoignages et des preuves.

“Nous sommes également conscients qu’une grande quantité de séquences sont partagées sur les réseaux sociaux”, a déclaré Wingrove.

“Et bien sûr, cela sera examiné dans le cadre de l’enquête avec la vidéo portée sur le corps dont disposent les agents.”

LIRE | Un policier a enquêté sur l’écrasement de la foule d’Halloween à Séoul retrouvé mort

Asake a écrit sur Instagram qu’il n’avait pas encore “le dossier complet de la direction de la salle elle-même sur ce qui a conduit à la perturbation.

“Mais nous sommes reconnaissants que tout ait été paisible à la fin”, a-t-il ajouté, s’excusant auprès des participants que le concert ait été écourté.

L’artiste a déclaré que son cœur était “avec ceux qui ont été blessés la nuit dernière et ont causé toute forme d’inconfort”, et qu’il était “en train de tendre la main” à ces personnes.

L’O2 Academy n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que ses pensées allaient “à toutes les personnes touchées par cet horrible incident” et qu’il était en contact étroit avec le Met.

“J’ai le cœur brisé que cela puisse arriver à de jeunes Londoniens qui profitent d’une soirée dans notre ville”, a-t-il ajouté.

“Je ne me reposerai pas tant que nous n’aurons pas les réponses dont leurs proches et la communauté locale ont besoin et qu’ils méritent.