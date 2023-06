Trois personnes retrouvées mortes et un couple porté disparu après le chavirement d’un bateau lors d’un voyage de pêche en famille en Alaska

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une aventure de pêche en Alaska est devenue un cauchemar pour une famille de huit personnes lorsqu’une catastrophe a frappé l’un des deux bateaux qu’ils avaient affrétés pendant le week-end du Memorial Day, faisant trois morts et deux autres disparus malgré une recherche désespérée sur des centaines de kilomètres carrés d’océan.

La tragédie a déchiré la famille Tyau: deux sœurs et l’un de leurs maris sont morts, tandis que le partenaire de l’autre et le capitaine du bateau sont toujours portés disparus au sud-est de l’Alaska quatre jours après que le bateau a été retrouvé partiellement submergé au large d’une île.

Les autorités ont suspendu lundi une recherche de plus de 20 heures couvrant 825 miles carrés (2 100 kilomètres carrés) et n’ont pas l’intention de la reprendre.

Les parents, le frère aîné et la belle-sœur des femmes étaient sur l’autre bateau affrété dans le cadre d’un voyage de trois jours vers une destination de pêche connue pour le saumon royal et les poissons de fond.

Les sœurs et leur belle-sœur n’aimaient pas la pêche mais ont rejoint les vacances pour passer plus de temps avec une famille qui était généralement partagée entre Hawaï et Los Angeles.

« C’était juste censé être une simple réunion de famille pour huit d’entre nous, puisque nous n’avons pas été ensemble au même endroit depuis si longtemps », a déclaré Michael Tyau, le frère aîné, à l’Associated Press jeudi. « Pour que ça se passe comme ça, c’est vraiment dévastateur. »

Les frères et sœurs Tyau – Michael, Brandi et Danielle – ont grandi en pêchant à Hawaï avec leurs parents. Michael Tyau a déclaré que ses sœurs détestaient avoir froid et être mouillées, mais qu’elles le supporteraient pour leurs parents amoureux de l’eau et plus tard pour leurs partenaires.

Le partenaire de longue date de Brandi Tyau, Robert Solis – un plongeur de la Marine devenu enquêteur privé qui était en poste à Hawaï lorsqu’ils se sont rencontrés il y a des décennies – était quelqu’un pour qui «l’océan était vraiment sa vie», a déclaré l’un des frères de Solis.

Ainsi, lorsque la mère des frères et sœurs Tyau a suggéré un voyage en famille l’année dernière, des vacances de pêche dans le détroit de Sitka l’ont emporté.

« Mes sœurs, je pense, ont accepté à contrecœur », a déclaré Michael Tyau.

Lui et sa femme ont volé de Los Angeles à l’Alaska jeudi avec Brandi Tyau, 56 ans, et Solis, 61 ans. Ils ont rencontré leurs parents, la sœur Danielle Agcaoili, 53 ans, et son mari, Maury Agcaoili, 57 ans, tous Hawaïens. résidents.

Toute la famille a séjourné dans un lodge appartenant à la société de bateaux charter Kingfisher Charters à Sitka. La petite ville portuaire avec en toile de fond une magnifique montagne volcanique est située sur la rive de l’île Baranof, qui fait partie d’un groupe d’îles dégoulinant de la côte sud-est de l’Alaska.

La région est une « destination de pêche de choix » pour les touristes car les nombreuses baies et passages créés par les îles offrent une protection contre le vent et les vagues les jours où la mer est trop agitée, indique Kingfisher Charters sur son site Internet.

Forrest Braden, directeur exécutif de la Southeast Alaska Guides Organization, a déclaré que les pêcheurs restaient souvent plusieurs jours lors de voyages dans la région.

« Il s’agit plus d’un voyage sur le thème de la pêche pour beaucoup de gens, plutôt que d’être l’une des nombreuses activités qu’ils pratiquent », a-t-il déclaré.

Les bateaux affrétés par le clan Tyau, nommés les Pockets et les Awakin, sont partis vendredi dans des conditions difficiles. Michael Tyau a déclaré que ses sœurs et sa femme avaient passé la journée à avoir le mal de mer dans les cabines des deux bateaux et avaient sauté le voyage de samedi pour récupérer à terre.

À l’aube du dimanche, leur dernier jour de vacances avant les vols de retour du lundi, les femmes ont rejoint les bateaux.

Danielle Agcaoili a déclaré « qu’elle ne voulait laisser personne tomber », se souvient Michael Tyau en larmes.

Les capitaines de bateaux ont opté pour différents lieux de pêche. À bord des Pockets, Michael Tyau a déclaré qu’il « ne se sentait en aucun cas en danger, comme si ce n’était pas sûr pour nous de pêcher ».

Les Pockets sont retournés au lodge dimanche soir, mais la famille a commencé à s’inquiéter lorsque Brandi Tyau, Danielle Agcaoili, Maury Agcaoili et Solis n’ont pas répondu aux SMS et ne sont jamais arrivés pour le dîner.

L’Awakin n’était pas revenu, a dit la compagnie charter à Michael Tyau, et ils ont perdu le contact radio avec le capitaine, Morgan Robidou, 32 ans.

Ce qui s’est passé à bord de l’Awakin dimanche reste flou. Les efforts pour récupérer le navire en aluminium de 30 pieds (9 mètres) ont été entravés par une mer agitée et des vents violents.

Les corps de Brandi Tyau et de Danielle Agcaoili ont été retrouvés à l’intérieur de la cabine. Le corps de Maury Agcaoili a été découvert près du bateau. Solis et Robidou étaient toujours considérés comme portés disparus jeudi.

Le bateau a été vu pour la dernière fois dimanche après-midi près de Sitka, ont indiqué les autorités, mais vers 19 heures dimanche, il a été retrouvé partiellement submergé au large de Low Island, à environ 16 kilomètres à l’ouest de Sitka.

Les enquêteurs de la Garde côtière s’efforcent de déterminer la chronologie et la cause de l’incident. La région subissait des vagues de 6 pieds à 11 pieds (1,8 à 3,35 mètres), a déclaré un porte-parole de la Garde côtière.

Kingfisher Charters a refusé de répondre aux questions en dehors d’un communiqué publié mercredi disant que la société est « dévastée par la perte des invités et du capitaine de l’Awakin » et coopère pleinement à une enquête qui, espère-t-elle, « fournira des réponses aux questions sur la façon dont cela s’est produit .”

Pour la famille Tyau, c’est trop tard. La mort de Brandi Tyau, l’enfant du milieu réservé qui avait une influence apaisante sur Solis, et de Danielle Agcaoili, le bébé insouciant de la famille qui s’appelait souvent «Dani», a été dévastatrice.

Brandi Tyau et Solis laissent derrière eux un fils ensemble, ainsi que les trois fils de Solis issus d’une relation précédente. Les Agcaoilis ont deux enfants, dont l’un vient de terminer ses études secondaires.

Les vacances de la famille étaient destinées à leur permettre de profiter d’un week-end de vacances et de combler le fossé entre leurs maisons à Hawaï et à Los Angeles.

« Je ne pense pas que nous ayons tous les huit été ensemble depuis plus de 10 ans », a déclaré Michael Tyau.

Désormais, il n’en reste plus que quatre.

___

Dazio a rapporté de Los Angeles. Le chercheur d’Associated Press News Randy Herschaft à New York a contribué.