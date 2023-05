Trois personnes fauchées dans un accident d’horreur près du manoir de 12 M £ de George Clooney dans le Berkshire

TROIS personnes ont été fauchées et grièvement blessées dans un accident avec délit de fuite près du domicile de l’acteur George Clooney et de sa femme Amal.

La camionnette aurait été conduite par un conducteur ivre présumé qui a renversé les trois personnes devant le restaurant populaire French Horn à Sonning, Berkshire.

Le manoir de George Clooney à Sonning, Berkshire Crédit : Groupe de presse INS

George Clooney et sa femme Amal Crédit : EPA

La collision s’est produite peu avant 23 heures la nuit dernière / vendredi soir et on pensait que les victimes venaient de terminer un repas dans le restaurant et l’hôtel français les mieux notés et étaient sur le point de traverser la route vers le parking.

La fourgonnette Ford Transit Connect de couleur blanche est partie après avoir heurté les piétons, les laissant tous grièvement blessés sur la route.

L’incident s’est produit à l’autre bout d’un pont sur la Tamise.

Un porte-parole de la police de Thames Valley a déclaré aujourd’hui / hier soir (samedi): « Un homme de 25 ans de Reading a depuis été arrêté, soupçonné d’avoir conduit en dépassant la limite d’alcool prescrite et d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse.

« Il reste en garde à vue pour le moment. Les agents lancent un appel à témoins après que les trois piétons ont été grièvement blessés lorsqu’ils ont été renversés par une camionnette.

« L’incident s’est produit hier soir vers 22h55 devant le restaurant French Horn sur la B478, à Sonning, Berks.

« Les victimes, deux hommes âgés de 51 et 62 ans et une femme âgée de 53 ans, ont été percutées par un fourgon Ford Transit Connect blanc qui ne s’est pas arrêté sur les lieux.

« Les deux hommes ont subi des fractures tandis que la femme a subi une grave blessure à la tête.

Tous les trois restent à l’hôpital pour le moment et leurs proches ont été informés. » L’enquêteur, le sergent Ed Crofts de l’unité de police des routes, a déclaré:

« Cet incident a fait trois blessés graves et je voudrais parler à tous ceux qui en ont été témoins.

« Je serais particulièrement intéressé d’avoir des nouvelles de toute personne disposant de séquences de caméras de tableau de bord ou d’images de vidéosurveillance qui pourraient être liées à l’incident.

« Si vous avez vu une fourgonnette Ford Transit conduire de Reading avant l’incident, ou si vous avez vu le véhicule endommagé voyager de la scène sur l’A4 vers Maidenhead par la suite, vous pourriez avoir des informations vitales qui pourraient être utiles à notre enquête. »

Ceux qui ont été grièvement blessés n’ont pas encore été nommés par la police.

Ils restent détenus au Royal Berkshire Hospital de Reading.