Trois militants des droits humains ont été jugés mercredi en Pologne pour des allégations de profanation et de délits religieux en ajoutant le symbole arc-en-ciel du mouvement des droits des LGBT aux affiches d’une icône catholique vénérée et en affichant publiquement l’image modifiée, y compris sur les poubelles et les toilettes mobiles.

Les militants ont déclaré avoir créé des affiches qui utilisaient des arcs-en-ciel pour remplacer les halos de l’icône de la Vierge noire et de l’enfant Jésus pour protester contre ce qu’ils considéraient comme l’hostilité de l’influente Église catholique de Pologne envers les personnes LGBT.

L’un des accusés, Elzbieta Podlesna, a déclaré au tribunal mercredi que leur action de 2019 à Plock avait été motivée par une installation à l’église Saint-Dominique de la ville qui associait les personnes LGBT au crime et à un comportement négatif.

Les trois ne nient pas avoir mis les affiches sur les murs et ailleurs autour de l’église, mais n’admettent pas de mettre des autocollants avec l’image sur les poubelles et les toilettes. Ils nient les actes répréhensibles.

Les médias polonais ont identifié les autres accusés comme étant Anna Prus et Joanna Gzyra-Iskandar.

Les militants pourraient encourir jusqu’à deux ans de prison s’ils étaient reconnus coupables d’avoir offensé des sentiments religieux et de profanation de l’icône la plus vénérée de Pologne, la Mère de Dieu de Czestochowa, populairement connue sous le nom de Vierge noire de Czestochowa.

L’icône originale a été logée au monastère de Jasna Gora dans la ville de Czestochowa depuis le 14ème siècle.

Un groupe de supporters avec des drapeaux arc-en-ciel et des banderoles portant la mention «The Rainbow Gives No Offense» s’est réuni à l’extérieur du terrain. Un verdict n’était pas attendu mercredi.

Podlesna a été arrêtée lors d’une descente de police tôt le matin dans son appartement en 2019. Elle a été détenue pendant plusieurs heures et interrogée sur les affiches de l’icône placées autour de Plock. Un tribunal a par la suite déclaré que la détention n’était pas nécessaire et a ordonné des dommages-intérêts d’un montant de 2 000 dollars environ.

L’affaire a mis en évidence le conflit sur les questions sociales dans la Pologne à majorité catholique. Le gouvernement de droite du pays soutient les lois contre les insultes aux croyances et symboles religieux. Les défenseurs des droits LGBT affirment que les lois sont utilisées pour étouffer les droits humains et la liberté d’expression.