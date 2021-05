TROIS hommes détenus pour la tragédie du téléphérique italien qui a fait 14 morts ont été remis en liberté après qu’un juge ait constaté un « manque total de preuves ».

Des responsables ont déclaré aujourd’hui que le directeur des services Gabriele Tadini a été assigné à résidence, tandis que le directeur technique Enrico Perocchio et le chef de la société d’exploitation du téléphérique, Luigi Nerini, ont été libérés.

Les trois hommes avaient été arrêtés pour homicide involontaire aggravé[/caption]

Gabriele Tadini quitte la prison de Verbania pour une assignation à résidence[/caption]

Le directeur technique Enrico Perocchio a également été libéré[/caption]

Dans l’accident il y a une semaine, la télécabine d’un téléphérique reliant la station balnéaire du lac Majeur de Stresa à une montagne voisine s’est effondrée, tuant tous à bord, à l’exception d’un garçon israélien de cinq ans qui reste à l’hôpital.

La police a arrêté les trois hommes mercredi après que les procureurs de la ville de Verbania ont ouvert une enquête sur des soupçons d’homicide involontaire et de négligence.

Mais la juge Donatella Banci Bonamici a constaté un « manque total de preuves contre Nerini et Perocchio », selon une décision citée dimanche par le journal Corriere della Sera.

Les procureurs ont allégué que les trois hommes – le propriétaire de la société de téléphérique, un employé et un ingénieur qui s’occupait de la maintenance – étaient au courant des problèmes techniques de l’ascenseur.

Les procureurs ont déclaré dans un dossier judiciaire que les trois avaient délibérément placé des pinces en forme de fourche sur les freins d’urgence pour éviter qu’ils ne soient constamment activés.

Le chef de la société d’exploitation du téléphérique, Luigi Nerini a été libéré[/caption]

Mais les trois hommes font toujours l’objet d’une enquête pour le tragique accident du 24 mai[/caption]

Tadini, qui était chargé de mettre l’ascenseur en mouvement, a déclaré aux procureurs: « Je suis conscient de l’erreur que j’ai commise en laissant les pinces en place. »

Il a été placé en résidence surveillée. Son avocat, Marcello Perillo, a déclaré à Reuters qu’il n’avait pas demandé la libération de Tadini après son admission.

Perillo a déclaré: « Il est indéniable que la question des fermoirs, pour cela, il devra faire face à des conséquences.

« Il n’y a aucune preuve à l’heure actuelle qu’ils étaient également responsables. Ce sont des gens qui auraient dû le savoir, mais ce n’est pas clair s’ils l’ont fait.

Le procureur en chef de Verbania, Olimpia Bossi, a déclaré aux journalistes que le juge avait décidé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes que Luigi Nerini, propriétaire de la société exploitant l’ascenseur, et Enrico Perocchio, l’ingénieur en charge de la maintenance et de la sécurité, étaient au courant de la situation.





M. Bossi a déclaré : « Dans tous les cas, l’enquête se poursuit, nous ne savons toujours pas pourquoi le câble s’est rompu en premier lieu.

En quittant la prison de Verbania la nuit dernière, Perocchio a déclaré aux journalistes qu’il n’avait aucune idée que les freins qui auraient dû empêcher la télécabine de s’écraser lorsque le câble a cédé avaient été bloqués.

Perocchio a déclaré: « J’ai 21 ans d’expérience avec les ascenseurs qui utilisent des câbles, je sais que c’est quelque chose que vous ne faites jamais, jamais. »

L’avocat de Nerini, Pasquale Pantano, a déclaré aux journalistes hier soir que la libération était une bonne nouvelle, mais que l’essentiel était de découvrir qui était responsable de la catastrophe.

Le seul survivant, un garçon de cinq ans, s’est réveillé d’un coma vendredi et a crié « où est maman ? »

Eitan Biran, qui a subi des blessures au crâne, à la poitrine et à l’abdomen après la tragédie de Mottarone, a repris conscience après his frère cadet, parents et arrière-grands-parents ont été tués.