Trois personnes confirmées mortes alors que la recherche effrénée de survivants se poursuit après l’explosion dévastatrice d’une station-service de Donegal

TROIS personnes ont été confirmées mortes après une explosion dévastatrice dans une station-service Co Donegal.

L’explosion s’est produite à la station-service Applegreen à Creeslough juste après 15 h 15, secouant des bâtiments et faisant s’effondrer des murs et des plafonds.

L’explosion a eu lieu vers 15h Crédit : NW newspix

Les secours se sont précipités sur les lieux Crédit : Joe Dunne

Une vue aérienne de la dévastation 1 crédit

Des équipements de creusement spécialisés sont utilisés pour rechercher les personnes disparues et des veilleuses ont été apportées pour aider à la chasse pénible.

Trois personnes ont été confirmées mortes ce soir, tandis que la recherche massive de survivants se poursuit.

Gardai a déclaré: “Pour le moment, An Garda Síochána peut confirmer qu’il y a eu trois morts à la suite de cet incident grave.”

Ils ont ajouté: “Cette intervention d’urgence a été menée par le service d’incendie du conseil du comté de Donegal avec l’aide d’An Garda Síochána, du service national d’ambulance, de la garde côtière irlandaise, de l’hélicoptère de sauvetage 118 de la garde côtière, de l’Irish Air Corps Medivac 112, Ambulance d’Irlande du Nord HEMS , Irish Community Air Ambulance (Ground Crew), Northern Ireland Urban Search and Rescue, Meavagh Fire Service, Donegal Mountain Rescue, Northern Ireland Ambulance Service HART team (Hazardous Area Response Team) and the Donegal County Council Civil Defence.

Un certain nombre de véhicules d’urgence, dont des pompiers et des ambulances, se sont précipités sur les lieux après l’explosion cet après-midi.

Sinn Fein TD Pearse Doherty a déclaré qu’il y avait toujours des gens piégés à l’intérieur du bâtiment et a décrit la situation comme un “pire cauchemar”.

Et l’ancien ministre de l’Éducation et député du Fine Gael a déclaré qu’il s’agissait simplement d’un “jeu d’attente” pour les spectateurs.”

M. Doherty a déclaré que des personnes à l’intérieur du bâtiment avaient pris contact avec d’autres à l’extérieur.

Il a déclaré à Six One News de RTE: “Tout le monde s’accroche en espérant pouvoir entrer en contact avec ses proches”.

Le TD a ajouté: “C’est très sombre, il y a des prières silencieuses, il y a encore des gens piégés dans le bâtiment et les services d’urgence font tout ce qu’ils peuvent pour enlever les décombres.”

Le site abrite une station-service, un comptoir de charcuterie, un bureau de poste, une boutique et un salon de coiffure.

Il a déclaré: “A 15h15, une explosion massive a pu être entendue à des kilomètres à la ronde et a traversé ce bâtiment.”

L’adjoint McHugh, qui vit à proximité de Carrigart, a déclaré que ce qui s’était passé était tout simplement surréaliste.

NOMBREUX LOCAUX

Il a dit que ceux qui étaient sur les lieux étaient juste engourdis.

Il a déclaré: «Je suis venu dès que j’ai entendu ce qui s’est passé parce que je connaissais évidemment beaucoup de gens dans la région.

« Je voulais juste être ici avec ces gens et leur offrir mon soutien. Nous pensons à eux et à toutes les personnes et relations qui sont touchées par cette tragédie dans cette communauté très unie.”

Il a déclaré: «Il y a un engourdissement ici et les gens sont simplement en état de choc. C’est un jeu d’attente maintenant.

Les routes menant au village ont été bouclées et un plan d’urgence majeur a été déclenché à l’hôpital universitaire de Letterkenny

Il est entendu qu’un certain nombre de blessés étaient des personnes et sont maintenant soignés à l’hôpital.

Un porte-parole de LUH a déclaré: “L’hôpital universitaire de Letterkenny fait face à un incident grave, avec plusieurs blessés nécessitant une attention immédiate.

PLAIDOYER HÔPITAL

“L’hôpital est passé à Major Emergency Standby alors qu’il traite cet incident.

“Nous appelons le public à ne pas se rendre au service des urgences à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence. Veuillez contacter votre médecin généraliste ou le service NOW doc en premier lieu.

“NowDoc a augmenté ses effectifs ce soir pour aider à faire face à toute demande supplémentaire.”

L’explosion a provoqué un effondrement majeur des locaux.

Plusieurs voitures ont été endommagées par la chute de débris.

La partie principale du bâtiment qui contient également des appartements a été gravement endommagée.

Le conseiller local indépendant John O’Donnell, qui était sur les lieux, a déclaré que les gens étaient choqués et traumatisés par l’explosion.

“CHOQUÉ ET TRAUMATISÉ”

Il a déclaré à Drivetime de RTE : « Tout le monde est très choqué et traumatisé. Vous pouvez voir des gens sur les lieux travailler là-bas et vous pouvez voir à leur expression sur leur visage que ce n’est pas un spectacle pour de bons yeux là-haut.

« Ils essaient de rendre le bâtiment sûr et d’empêcher qu’il ne s’effondre davantage.

« C’est difficile à croire, dans un petit village rural, si près de chez nous.

“Il faudra beaucoup de temps pour que la zone se rétablisse si jamais elle s’en remet.”

O’Donnell a déclaré que la structure de la station était toujours “très, très dangereuse”.

Il a dit : « Le toit est soufflé, il y a des dalles suspendues dans les airs, maintenues ensemble par un petit morceau de bloc. C’est très, très dangereux.

«C’est dangereux pour quiconque va faire une récupération. Je dirais qu’ils essaient de sécuriser la scène avant d’entrer.

PRIÈRES DE TAOISEACH

Il a ajouté qu’il y a une peur supplémentaire due au fait que la scène est une station-service, remplie de carburants inflammables.

Gardai, qui a assisté à la scène, a demandé aux usagers de la route d’éviter la zone.

“An Garda Siochana demande à tous les usagers de la route ayant l’intention de se rendre à Creeslough d’envisager des itinéraires alternatifs.”

Taoiseach Micheal Martin a envoyé ses « pensées et prières » à la communauté de Creelslough.

Il a déclaré: “Mes pensées et mes prières vont aujourd’hui à ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été blessés dans l’explosion dévastatrice de Creeslough.

“Je souhaite exprimer mes plus sincères condoléances à leur famille, à leurs amis et à toute la communauté de Creeslough, en ces jours les plus sombres pour Donegal et tout le pays.

“Les habitants de cette île seront engourdis par le même sentiment de choc et de dévastation totale que les habitants de Creeslough face à cette tragique perte de vie.

“Je tiens à remercier tous les membres des services d’urgence, de tout le Nord-Ouest et de l’Irlande du Nord, qui ont réagi si rapidement sur les lieux, et qui travaillent toute la nuit dans des circonstances extrêmement traumatisantes.”

‘CARNAGE’

Un porte-parole d’Applegreen a déclaré être au courant de “l’incident grave” à la station de Creeslough.

Ils ont ajouté: “Les services d’urgence sont sur les lieux et traitent l’incident.”

Ils ont dit plus tard: “Les pensées et les prières de tout le monde ici à Applegreen accompagnent tous ceux qui ont été touchés.”

Un homme de la région qui vit à seulement un kilomètre de la scène a déclaré qu’il avait été éjecté de son siège alors qu’il travaillait à son bureau.

Il a déclaré : « Je n’arrivais pas à en croire la puissance et je ne savais pas ce qui s’était passé. Nous sommes allés en ville et ce n’était qu’un carnage.

“Il n’y avait pas d’ambulances ou de Gardai sur les lieux à ce stade parce que cela venait littéralement de se produire.”

Il a ajouté : « Miraculeusement, nous avons vu un autre homme dans l’appartement du dessus et il n’était pas du tout blessé et il est descendu sur une échelle.

Un plan d’urgence a été mis en place à l’hôpital universitaire de Letterkenny Crédit : Joe Dunne