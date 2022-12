Trois personnes âgées d’Eastland nommées universitaires d’État – Shaw Local

LANARK – Trois seniors de l’Eastland High School ont été nommés boursiers d’État de la promotion 2023.

Les boursiers d’État d’Eastland comprennent Hudson Groezinger, fils de Rich et Amy Groezinger; Emily Janssen, fille de David et Jamie Janssen; et Kyla LaRue, fille de Kimberly Summers.

“La Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois(ISAC), l’agence d’État qui s’est engagée à rendre l’université accessible et abordable pour les familles de l’Illinois, décerne chaque année cette prestigieuse reconnaissance aux meilleurs élèves du secondaire de l’Illinois. La sélection est basée sur le SAT ou l’ACT et/ou le rang de classe à la fin de l’année junior. L’ISAC utilise une formule combinant les résultats des tests et le classement de la classe pour déterminer les gagnants », ont déclaré les responsables de l’école dans un communiqué de presse.