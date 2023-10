Trois pêcheurs philippins sont morts en mer de Chine méridionale après une collision entre un bateau et un navire commercial

Trois pêcheurs philippins sont morts dans la mer de Chine méridionale après que leur bateau ait été accidentellement heurté par un navire commercial qui passait, ont annoncé mercredi les garde-côtes philippins.

Le bateau de pêche, le F/B Dearyn, était amarré dans une zone de pêche en haute mer au large du nord-ouest des Philippines lorsqu’il a été heurté avant l’aube lundi par le navire qui passait et a chaviré, tuant son capitaine et deux membres d’équipage. Trois autres pêcheurs à bord du Dearyn ont survécu, ont indiqué les garde-côtes.

Huit autres hommes pêchaient séparément à bord de bateaux plus petits au moment de l’accident, ont indiqué les autorités.

En raison de conditions météorologiques défavorables et de l’obscurité, « l’équipage à bord du bateau-mère n’a pas réussi à détecter l’approche d’un navire non identifié, ce qui a entraîné une collision qui a fait chavirer le bateau-mère », ont indiqué les garde-côtes.

On ne sait pas dans l’immédiat si les trois pêcheurs sont morts des suites de leurs blessures ou s’ils se sont noyés. Un rapport de police indique qu’ils sont décédés des suites d’un « possible traumatisme crânien » résultant de la collision. Leurs corps ont été ramenés dans leur ville natale du nord des Philippines par les trois pêcheurs survivants et plusieurs autres compagnons.

Rien n’indique que l’accident mortel soit lié aux conflits territoriaux de longue date sur cette voie navigable très fréquentée.

Les garde-côtes ont indiqué que l’incident s’était produit à plus de 93 milles au nord-ouest de Scarborough Shoal, un atoll de pêche âprement disputé par la Chine et les Philippines. Le différend concernant Scarborough a éclaté récemment après que les garde-côtes philippins ont déclaré avoir retiré une barrière flottante installée par les garde-côtes chinois à l’embouchure du haut-fond pour empêcher les Philippins d’y entrer.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a exprimé sa tristesse face à la mort des pêcheurs et a déclaré qu’une enquête de la garde côtière était en cours.

« Nous assurons les victimes, leurs familles et tout le monde que nous ferons tout notre possible pour demander des comptes aux responsables de ce malheureux incident maritime », a déclaré Marcos dans un communiqué.

Une première évaluation basée sur le récit des pêcheurs survivants et sur le trafic maritime au moment de l’accident a indiqué qu’un pétrolier battant pavillon des îles Marshall pourrait avoir heurté le bateau de pêche philippin, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Les garde-côtes philippins ont déclaré qu’ils tenteraient de localiser le pétrolier et son équipage dans le cadre de l’enquête.