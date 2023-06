Trois passagers britanniques portés disparus après l’explosion d’un bateau au large des côtes égyptiennes | Nouvelles du Royaume-Uni

Une recherche est en cours pour retrouver trois passagers britanniques disparus après qu’un bateau de plongée a pris feu dans la mer Rouge au large des côtes égyptiennes, ont indiqué des responsables.

Douze touristes ont été secourus du navire à Marsa Alam, qui, selon les autorités locales, transportait 15 passagers britanniques, 10 membres d’équipage et deux guides.

Les autorités ont déclaré que les premiers rapports suggéraient que l’incendie était dû à un défaut électrique.

Le bateau avait quitté Port Ghalib mardi et devait revenir dimanche.

Le gouvernorat de la mer Rouge a déclaré: « L’examen initial a entraîné un court-circuit électrique dans la salle des machines, et les autorités d’enquête sont allées mener une inspection et une enquête. »

Des images sur les réseaux sociaux semblaient montrer le bateau presque entièrement englouti par les flammes et la fumée.

« Nous avons vu de la fumée sortir du bateau, il se trouvait à environ 9 km de la plage », a déclaré Ahmed Maher, responsable de la plongée au village de Marsa Shagra, selon Reuters.

Image:

Publié sur la page Facebook officielle du gouvernorat de la mer Rouge. Photo : Mohamed Kaddah



Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Nous sommes en contact avec les autorités locales suite à un incident à bord d’un bateau de plongée près de Marsa Alam, et soutenons les ressortissants britanniques impliqués. »

L’incendie a été repéré dimanche à 9 h 15 et, dans un communiqué du gouvernorat de la mer Rouge, son secrétaire général, le général de division Mohamed Bandari, a confirmé que l’accident était le résultat d’un incendie sur le bateau, nommé l’ouragan.

Le communiqué ajoute : « Il [Mr Bandari] a souligné que l’équipage et les passagers ont été secourus par le bateau nommé Blue et renvoyés au centre de Marsa Alam, et qu’une recherche est toujours en cours pour trois passagers britanniques par les autorités concernées et d’autres bateaux, soulignant que l’Autorité des ambulances et la Direction de la santé Les affaires ont été notifiées pour élever le niveau de préparation et un suivi est en cours. »

La Tornado Marine Fleet, propriétaire du navire Hurricane, a déclaré que le bateau avait pris feu à 6 h 30 du matin « lors du briefing de plongée ».

Il a déclaré qu’il ramenait maintenant le bateau à la marina sous la supervision des autorités.