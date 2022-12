Trois partis lettons signent un accord de coalition pour former le gouvernement

HELSINKI (AP) – Trois partis lettons ont signé mercredi un accord pour former un gouvernement de coalition plus de deux mois après les élections générales dans le pays balte qui ont été façonnées par la guerre de la Russie voisine en Ukraine et les difficultés économiques.

Le nouveau cabinet sera dirigé par le parti de centre-droit au pouvoir Nouvelle unité du Premier ministre Krisjanis Karins, qui a remporté le plus de voix, 19 %, lors des élections générales du 1er octobre. Les partenaires juniors seront l’Alliance nationale conservatrice et la nouvelle alliance électorale centriste Liste unie.

Les partis se sont engagés à orienter les travaux du nouveau gouvernement vers cinq domaines en particulier : la sécurité, l’éducation, l’énergie, la compétitivité et la qualité de vie en Lettonie.

Dans une déclaration commune, les parties ont souligné que l’objectif du deuxième gouvernement de Karin, qui est Premier ministre depuis 2019, est “la transformation de l’économie” à travers des politiques qui “apportent sécurité et prospérité au peuple letton”.

Les partis contrôleraient 54 sièges au parlement letton de 100 sièges, la Saeima, qui doit encore approuver l’accord lors d’un vote. Seuls sept partis ou alliances électorales ont franchi la barre des 5 % lors des élections et ont obtenu une représentation à l’Assemblée législative.

Plus particulièrement, aucun des partis représentant l’importante minorité ethnique russe de Lettonie, qui représente plus de 25% des 1,9 million d’habitants du pays, n’a réussi à obtenir un siège au parlement.

La Lettonie est membre de l’OTAN et de l’Union européenne depuis 2004.

