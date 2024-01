Trois Palestiniens tués dans une frappe aérienne à Gaza ; Israël poursuit sa guerre contre le Hamas

Deux femmes et un homme ont été tués tôt le 27 janvier dans ce qui, selon des témoins, était une frappe aérienne israélienne contre une maison à l’extrême sud de Gaza, alors qu’Israël poursuivait son offensive militaire contre l’enclave palestinienne.

Cette frappe a eu lieu moins d’un jour après que la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide à Gaza. Dans le cadre de sa décision contraignante, le plus haut tribunal des Nations Unies a demandé à Israël un rapport de conformité dans un mois, ce qui signifie que la conduite de l’armée sera de plus en plus surveillée.

Le tribunal n’a pas ordonné un cessez-le-feu, mais les ordonnances émises par ses juges constituaient en partie une réprimande cinglante de la conduite de l’armée jusqu’à présent dans la guerre de près de quatre mois menée par Israël contre les dirigeants du Hamas à Gaza. La décision de vendredi intervient dans le cadre d’une affaire intentée par l’Afrique du Sud, qui accuse Israël de commettre un génocide contre la population du territoire palestinien, une accusation qu’Israël nie avec véhémence.

Lire aussi | Israël doit prévenir les actes de génocide à Gaza, déclare un tribunal de l’ONU

La guerre a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, détruit de vastes étendues de Gaza et déplacé près de 85 % d’une population de 2,3 millions d’habitants. Elle a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris environ 250 otages.

Le bilan total des morts palestiniens dans la guerre s’est élevé à 26 257 samedi, avec 174 morts au cours de la dernière journée, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza. Le ministère ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte, mais a déclaré qu’environ les deux tiers sont des femmes et des enfants. Le nombre total de blessés a dépassé les 64 000.

Israël tient le Hamas pour responsable des pertes civiles, affirmant que les militants s’enferment dans des bâtiments utilisés par des civils. Israël affirme que son offensive aérienne et terrestre à Gaza a tué plus de 9 000 militants.

Bilal al-Siksik, qui a perdu sa femme, un fils et une fille lors de l’attaque de samedi à Rafah, une ville située à la frontière de Gaza avec l’Égypte, a déclaré que la décision du tribunal international ne signifiait pas grand-chose puisqu’elle n’arrêtait pas la guerre.

« Personne ne peut parler devant eux (Israël). L’Amérique, avec toute sa grandeur et sa force, ne peut rien faire », a-t-il déclaré alors qu’il se tenait à côté du tas de décombres et de métal tordu qui était autrefois sa maison. « Que peuvent faire les gens qui n’ont aucun pouvoir ou quoi que ce soit ? Il a déclaré que sa famille dormait lorsque leur résidence a été frappée.

Rafah et ses environs abritent plus d’un million d’habitants après que l’armée israélienne a ordonné aux civils d’y chercher refuge pour fuir les combats ailleurs dans le territoire. Malgré ces ordres, les zones d’évacuation désignées ont fait l’objet de frappes aériennes à plusieurs reprises, Israël affirmant qu’il poursuivrait les militants si nécessaire.

Certains habitants de Gaza ont exprimé leur consternation devant le fait que le tribunal de l’ONU basé à La Haye, aux Pays-Bas, n’ait pas ordonné la fin immédiate des combats comme l’avait demandé l’Afrique du Sud.

« Les décisions du tribunal ont été décevantes pour nous », a déclaré vendredi soir Yahya Saadat, qui a été déplacé de la ville de Beit Hanoun, dans le nord du pays, et vit désormais dans la ville centrale de Deir al-Balah. « Nous attendions que la Cour internationale de Justice rende des décisions plus strictes, comme un cessez-le-feu, notre retour dans nos foyers du nord et l’arrêt de l’effusion de sang dans la bande de Gaza. »

D’autres ont vu les décisions rendues vendredi par un panel de 17 juges comme une étape importante, quoique symbolique.

« Les mesures approuvées par le tribunal sont principalement dans l’intérêt du peuple palestinien en ce qui concerne les souffrances humaines, la violation du droit international et bien d’autres questions », a déclaré Mazen Muhaisen, qui se réfugiait également à Deir al-Balah.

Le tribunal a statué qu’Israël doit s’abstenir de blesser ou de tuer des civils palestiniens tout en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir le génocide, notamment en punissant quiconque incite d’autres à soutenir la destruction de la population de Gaza. Les juges ont également ordonné à Israël de fournir de toute urgence une aide de base à Gaza.

Les ordonnances provisoires n’ont pas abordé le fond de l’affaire – les allégations de génocide – et une décision finale devrait prendre des années.

Bien que les mesures provisoires émises vendredi soient juridiquement contraignantes, il n’est pas certain qu’Israël s’y conformera. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre la guerre, affirmant que le fait que le tribunal ait rejeté les accusations de génocide était une « marque de honte qui ne sera pas effacée pendant des générations ».

L’armée israélienne a déclaré samedi avoir mené plusieurs « raids ciblés sur des cibles terroristes » dans la ville de Khan Younis, au sud de Gaza, tuant « de nombreux terroristes ». Il n’est pas fait mention de Rafah.

Les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, ont fermement soutenu l’offensive mais ont de plus en plus appelé à la retenue et à l’autorisation d’une aide humanitaire accrue à Gaza.

Près de quatre mois après l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël, des dizaines d’otages restent captifs à Gaza. Plus d’une centaine d’otages ont été libérés lors d’un échange contre des prisonniers palestiniens au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre, et un nombre indéterminé des 136 otages restants auraient été tués.

Le président américain Joe Biden s’est entretenu vendredi avec ses homologues égyptien et qatari avant un voyage de son directeur de la CIA destiné à progresser vers un accord visant à garantir la libération de davantage d’otages en échange d’une pause dans les combats.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, devrait bientôt rencontrer en Europe le chef des services de renseignement israélien et égyptien ainsi que le premier ministre du Qatar, selon trois sources proches du dossier qui ont requis l’anonymat pour discuter de ces discussions sensibles.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait les otages qu’en échange de la fin de la guerre et de la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Il s’agit d’un article Premium disponible exclusivement pour nos abonnés. Pour lire plus de 250 articles premium de ce type chaque mois

Vous avez épuisé votre limite d’articles gratuits. Veuillez soutenir un journalisme de qualité.

Vous avez épuisé votre limite d’articles gratuits. Veuillez soutenir un journalisme de qualité.

X Tu as lu data.cm.views hors de data.cm.maxViews articles gratuits.