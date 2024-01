Trois observations de la victoire 4-1 du Real Madrid sur Barcelone

Le Real Madrid a battu Barcelone 4-1 lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne pour consolider sa position de loin comme la meilleure équipe d’Espagne et a remporté le trophée qu’il méritait clairement de remporter. Un triplé final de Vinicius Jr. en Supercoupe et un autre but de Rodrygo étaient plus que suffisants pour les fans de Barcelone, mais pas assez pour les fans du Real Madrid, car je suis sûr que tout le monde, moi y compris, voulait plus de buts.







Voici mes trois constats d’une belle victoire.

Vinicius Jr, en termes simples, a détruit la défense de Barcelone

C’était facilement et évidemment la meilleure performance de Vinicius Junior au Real Madrid de la saison et aussi l’une de ses meilleures performances de tous les temps. Son triplé final en Supercoupe était le deuxième triplé le plus rapide de l’histoire du Clasico, et il semble vraiment idiot maintenant que certains fans du Real Madrid veulent vraiment que ce type soit sur le banc.

Vinicius a dévoré chacun des défenseurs de Barcelone. Il a tout fait correctement avec le ballon. Sa prise de décision était presque toujours parfaite et le poids de ses passes était presque parfait presque à chaque fois. Ses dribbles ont semé la peur dans le cœur d’Araujo et de Kounde tout au long du match.

Vinicius compte désormais 10 buts + passes décisives en neuf finales – un chiffre incroyable pour un si jeune joueur. Pas étonnant que son idole soit Cristiano Ronaldo.

Le match qui a montré au monde que Jude Bellingham est toujours milieu de terrain

Choc, non ?

Jude Bellingham a été décrit – pendant la majeure partie de son séjour dans la capitale espagnole – comme un braconnier qui ne marque que des buts. Ceux qui regardent ses performances semaine après semaine savent que ce n’est pas vrai, mais ceux qui regardent seulement ses buts n’ont aucun problème à dire qu’il ne fait que marquer des buts.

Ce fut l’une des meilleures performances de Jude Bellingham de toute sa carrière de footballeur. Il y a eu quelques moments en seconde période où il glissait sur tout le terrain avec le ballon, dribblant à volonté les joueurs impuissants de Barcelone et lançant des passes fantaisistes, tout en créant des occasions tout au long du match.

C’était comme si Bellingham savait qu’il était bien meilleur que n’importe quel joueur de Barcelone sur le terrain ou dans les tribunes, et il voulait que tout le monde le sache aussi.

En dehors de cela, la façon dont il a défendu, la façon dont Bellingham a créé toutes ces occasions en première mi-temps pour le Real Madrid, la façon dont il a suivi ses coureurs, leur faisant oublier qu’il n’était là que pour récupérer le ballon et bondir sur le break, en courant tout sur le terrain – je me demandais si Jude Bellingham était réellement humain.

Je ne connais toujours pas la réponse.

Le jeu parfait

Il n’y a pas que Jude Bellingham et Vinicius Jr qui ont excellé dans ce match. C’était. tout le monde : le staff technique, le banc et les titulaires. Tout le monde a presque tout fait correctement et l’écart entre les deux équipes était clairement visible.

Andriy Lunin, encore une fois, a été vraiment bon en continuant à montrer à tout le monde qu’il avait des kilomètres d’avance sur Kepa. La défense était solide : Nacho Fernandez et Ferland Mendy – deux des joueurs critiqués pour leurs performances cette saison – ont réalisé leur meilleure performance de la saison de loin. Dani Carvajal, encore une fois, était génial – plein d’énergie et de courage. Le milieu de terrain a parfaitement bien joué. Fede Valverde a fait l’œuvre de Dieu au milieu de terrain, se battant pour chaque ballon, courant derrière la défense de Barcelone et portant le ballon vers l’avant. Toni Kroos a encore été sensationnel.

Tout le monde était tellement, tellement bon.

Carlo Ancelotti mérite également beaucoup de crédit ; il a trouvé le plan de match parfait, jouant à travers la presse et punissant Barcelone pour avoir déployé une ligne aussi haute contre trois des meilleurs joueurs du monde dans un espace ouvert. À l’exception de 10 minutes en première mi-temps, le Real Madrid avait le contrôle total, effrayant la défense barcelonaise à chaque fois qu’elle avançait.

Prochaine étape : éviter une gueule de bois du Clasico contre l’Atletico Madrid.

