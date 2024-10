Trois observations de la victoire 4-0 du Bayern Munich contre Stuttgart

Cela ressemblait presque à un match où le Bayern Munich avait obtenu l’essentiel de la possession et rien à montrer, mais heureusement, Harry Kane est sorti du marasme de la première mi-temps et a inscrit un triplé sur la tête de Stuttgart que Kingsley Coman a complété avec un but. du sien. En dehors de cela, qu’est-ce qui a prévalu dans ce match ?

Pourquoi Serge Gnabry est-il toujours retenu ?

Distinguer les joueurs n’est jamais une bonne chose, mais s’il ne peut pas se défendre, il doit le faire. En réalité, Gnabry ne reviendra jamais à ses niveaux de 2019/20 et il est également extrêmement incohérent. Manquer un but presque garanti et tomber sous la faible pression des défenseurs de Stuttgart n’est pas une bonne idée.

Harry Kane retrouve sa touche dorée

Kane avait disputé un bon nombre de matches sans marquer de but, et maintenant il a réussi un triplé à partir de rien pour sauver le Bayern d’une énième performance médiocre. Malgré les occasions manquées dans le match, il s’agissait d’une pause bien méritée pour le capitaine anglais, et cela aidera sûrement l’équipe à avancer.

João Palhinha existe réellement

Malheureusement pour Aleksandar Pavlović, il a dû être retiré pour cause de coup et l’arrivée estivale João Palhinha l’a remplacé. Après un certain temps sans jouer, le milieu de terrain portugais a finalement obtenu du temps de jeu à son actif. Il a étonnamment bien joué dans ce match, ce qui serait utile s’il devait jouer davantage à l’avenir. Commencez à faire vos valises, Goretzka.

Quant à Pavlović, il semblerait qu’il se soit cassé la clavicule.

