Trois nouvelles sitcoms ont un seul objectif : vous faire rire enjoué

S’il est une forme qui crie immédiatement « télévision », c’est bien la comédie de situation multi-caméras – filmée, enregistrée ou enregistrée numériquement devant un public en direct, ou du moins donnant l’impression qu’elle l’était. Il est devenu et démodé au fil des années, rivalisant avec les comédies à caméra unique – d’abord avec des pistes de rire, maintenant sans – mais continue de prospérer, dans toute sa dimension anti-cinématique, bien éclairée, profonde, à trois murs, une gloire théâtrale et de longue durée.

Les sitcoms multi-caméras se répartissent largement en comédies familiales, comédies sur le lieu de travail – qui sont aussi essentiellement des comédies familiales – et comédies alternant entre la maison et le travail ; leur sujet commun est la façon dont les gens vivent ensemble. À des fins comiques, les personnages ne s’entendent pas, mais de semaine en semaine (la plupart) tout le monde survit à un autre épisode. Il y a donc un optimisme intrinsèque dans la forme ; une sitcom multi-caméras déprimante est une contradiction dans les termes, malgré « Seinfeld ».

En même temps, c’est une forme accommodante, une forme démocratique, qui s’adapte à toutes sortes de contextes et d’acteurs, sans distinction de race, de croyance, de couleur, de classe sociale, d’âge, de sexe, de genre, d’époque ou autre. Parfois il y a du drame, et souvent il y a du sentiment, et même, à des intervalles judicieusement espacés, un peu de chagrin. Il y aura des différences de tons, avec des séries à tendance plus ou moins fantastique ou réaliste. Mais l’objectif principal est de construire un lieu convivial quoique chaotique à visiter chaque semaine, avec un sac de personnages dans la vie desquels vous pourriez investir – un endroit où vous connaissez le nom de tout le monde et hochez la tête en signe de reconnaissance même si vous riez de surprise.

La télévision en réseau est le lieu où la forme vit presque entièrement, avec trois nouvelles sitcoms diffusées en peu de temps cette semaine et la semaine prochaine. « Le premier mariage de Georgie et Mandy », qui arrive jeudi sur CBS, est la dernière entrée dans ce qu’on pourrait appeler l’univers télévisuel de Sheldon Cooper ; « Happy’s Place » de NBC, qui débute vendredi, confie à Reba McEntire la responsabilité d’un bar ; et « Poppa’s House », diffusé en première lundi sur CBS, associe le père et le fils Damon Wayans et Damon Wayans Jr. dans le rôle de… père et fils.

D’un point de vue critique, je n’ai pas un mauvais mot à dire sur aucun d’entre eux. Ils font le travail qu’ils ont prévu de faire ; chacun offre un certain nombre de performances satisfaisantes, parfois très satisfaisantes, d’acteurs qui donnent à leurs personnages une vie individuelle et plus qu’assez de blagues qui fonctionnent. Le pire qu’on puisse leur reprocher, mis à part le fait que certains personnages soient aussi ennuyeux qu’ils sont censés l’être, c’est qu’ils empruntent au puits profond des sitcoms qui les ont précédés – en effet, ils partagent certains éléments entre eux. Mais l’originalité n’est pas la question ; loin de là.

Dans « Le premier mariage de Georgie et Mandy », Rachel Bay Jones, au centre, incarne Audrey, la mère de Mandy, et Will Sasso, à l’extrême droite, incarne son père, Jim. (Troy Harvey / Warner Bros. Entertainment Inc.)

« Le premier mariage de Georgie et Mandy » est inhabituel, voire unique, dans la mesure où il s’agit d’une comédie multi-caméras dérivée d’une comédie dramatique à caméra unique dérivée d’une comédie multi-caméras. Suite de « Young Sheldon », qui était une préquelle de « The Big Bang Theory », la nouvelle série démarre en faisant un clin d’œil aux changements de formats, comme Georgie (Montana Jordan), sa belle-mère Audrey (Rachel Bay Jones) et son beau-père Jim (Will Sasso, un maître de la réponse discrète) regardent un épisode de « Frasier ». (Nous sommes au milieu des années 1990, bien que flottant dans une époque de sitcom sans fin.)

« ‘Frasier’s est un spectacle riant », dit Georgie, en parlant de la piste de rire. «J’aime les spectacles riants. … ‘Wonder Years’, personne ne rit. Est-ce drôle ? Nous ne le saurons jamais.

Comme le titre l’indique, la série se concentre sur le frère aîné et moins intelligent de Sheldon Cooper, Georgie, sa femme, Mandy (Emily Osment), et leurs familles respectives – principalement la sienne, car le couple vit avec eux et Georgie travaille pour Jim dans son garage. bien qu’Annie Potts dans le rôle de Connie, la grand-mère de Georgie, Zoe Perry dans le rôle de sa mère, Mary, et Raegan Revord dans le rôle de sa sœur maussade, Missy, fassent des apparitions. (Le précoce Sheldon, joué plus âgé par Jim Parsons et plus jeune par Iain Armitage, a décampé à Caltech à Pasadena, où apparemment vous ne pouvez pas trouver Batman Underoos.)

La série suit de près l’arc narratif de « Young Sheldon » dans lequel Georgie rencontre Mandy, toutes deux mentent sur leur âge (il en ajoute quatre à ses 17, elle en enlève cinq à ses 29), ont des relations sexuelles, ont un bébé et se marient. Que leur mariage soit destiné à ne pas durer est le canon de la « Big Bang Theory » ; combien de temps cela va durer, ou pourquoi cela pourrait se terminer, qui sait. Chercher des indices dans « The Big Bang Theory » est inutile ; mis à part son intérêt pour les pneus, le préquel Georgie, qui est doux et optimiste, bien qu’un peu immature, semble avoir peu à voir avec son moi plus âgé, impétueux et plein de ressentiment, joué par Jerry O’Connell dans les photos invitées de « Big Bang ».

Pourtant, le co-créateur Chuck Lorre a un goût pour les arêtes vives – l’alcoolisme générationnel dans « Mom », les femmes qui se comportent mal dans « Cybill » – et les graines de la dissidence sont semées tôt. Mandy, ancienne météorologue diplômée en communication, est à la recherche d’un emploi de journaliste à la télévision (« Regardez ce visage, je suis talentueuse devant la caméra ») et envisage de chercher plus loin que la petite ville de l’est du Texas que Georgie considère. comme à la maison. Georgie a une crise de panique qu’il préfère considérer comme une crise cardiaque. (« Anxiété – ce ne sont que des absurdités new-yorkaises.)

Dans « Happy’s Place » de NBC, Reba McEntire incarne Bobbie, à gauche, qui hérite du bar de son père avec sa sœur Isabella (Belissa Escobedo). (NBC/Casey Durkin/NBC)

Dans « Happy’s Place », la légende de la musique country McEntire, dans son troisième sitcom vedette (elle a également eu un rôle récurrent dans « Young Sheldon »), joue Bobbie, qui dirige la taverne que son père récemment décédé lui a laissée. Côté mise en scène, on retrouve « Cheers », bar au milieu, entrée à gauche, bureau à droite – classique. Même les émissions qui ne se déroulent pas strictement dans des bars ont trouvé pratique que leurs personnages traînent dans un seul. Le personnel comprend la barman Gabby (Melissa Peterman), désespérée d’être la meilleure amie de Bobbie ; Steve (Pablo Castelblanco), un comptable germaphobe ; Takoda (Tokala Black Elk), serveur et bricoleur, le Woody du groupe ; et Emmett (Rex Linn, merveilleusement modulé), un cuisinier baissier et voix de la vérité, qui joue de l’opéra pour éloigner les gens de sa cuisine.

Dans cet environnement pour la plupart sédentaire arrive Isabella (Belissa Escobedo), la demi-sœur insoupçonnée et sans méfiance de Bobbie, à qui leur père, auparavant inconnu d’Isabella, a légué la moitié du bar. Il s’ensuit un humour générationnel – McEntire a 69 ans contre 26 pour Escobedo, bien que Bobbie soit beaucoup plus jeune – y compris des blagues, fatiguées mais apparemment irrésistibles, dans lesquelles des personnes âgées tentent de parler comme des personnes plus jeunes.

Isabella, qui s’est « spécialisée en psychologie », ne perd pas de temps à faire connaître ses opinions – je veux dire, je resterais un peu en retrait, me familiariserais avec le terrain, au lieu de penser que mes suggestions, basées sur l’expérience d’une journée, étaient nécessaires. à prendre au sérieux. (La série n’est pas en désaccord. Emmett : « Arrêtez d’abord de dire que vous avez droit à n’importe quoi, parce que c’est un mot pleurnichard qui me fait serrer les fesses. » Isabella : « Mais c’est en quelque sorte mon cas. » Emmett : « C’est vrai, c’est vrai. » là – ne fais pas ça. ») Cette lutte acharnée est l’affaire principale des épisodes d’ouverture, jouant sur l’agacement défensif de Bobbie et le sentiment d’Isabella laissée de côté, invisible et mal-aimée. Mais ils seront bientôt amicaux et vivront ensemble à la fin du deuxième épisode, amplifiant la situation dans la comédie de situation.

Comme « Georgie & Mandy », « Poppa’s House » implique les parents, les enfants, le mariage et la belle-famille. Damon (Wayans Jr.) rêve de devenir réalisateur, mais pour le moment il travaille (comme Georgie) pour son beau-père, « le roi du rouleau en mousse ». On lui a proposé un poste de direction qui promet de l’éloigner de cet objectif, mais qui satisfera le désir de sa femme (Tetona Jackson) d’envoyer leurs enfants dans une école privée. Les plus jeunes vivent des largesses de leurs riches parents respectifs.

Damon Wayans Jr., à gauche, et Damon Wayans Sr. jouent dans « Poppa’s House » de CBS. (Robert Voets/CBS)

Le père de Damon, Poppa éponyme (Wayans Sr.), qui habite à côté pour des visites sans rendez-vous, a son propre fil de discussion sur son lieu de travail, une sorte de version inversée de « Frasier » : c’est une personnalité populaire de la radio new-yorkaise qui joue enregistre, prend les appels des auditeurs et est parfaitement heureux dans sa vie. Mais les seigneurs de la station ont jugé bon de lui confier une co-animatrice, une psychologue de podcast, Ivy (Essence Atkins), pour équilibrer ses remarques sexuelles peu éclairées, mais pas tout à fait misogynes, et renforcer sa démographie féminine.

Ils s’affronteront évidemment – ​​comme dans « Happy’s Place », il y a des problèmes territoriaux. Ivy dit que sa barbe débraillée et son « cardigan de ménopause » le font ressembler à un « Papa Schtroumpf du ghetto ». Il évalue un podcasteur ci-dessous « films, télévision, artiste d’enregistrement, personnalité de la radio, mime et singe broyeur d’orgue ».

Elle : « Et voilà encore, un autre commentaire par réflexe stupide. »

Lui : « Tout d’abord, mon cul n’est pas un neuf, c’est un 10. »

C’est comme ça.

A en juger uniquement par le pilote, « Poppa’s House » sera un spectacle léger, le plus léger des trois. Il y a des blagues récurrentes sur la taille de la tête de Poppa. Mais les Wayans passent manifestement un bon moment à travailler ensemble, comme le soulignent les bêtises qui courent sous le générique de clôture – et que voulez-vous de plus d’eux, vraiment ?