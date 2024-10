Trois nouvelles princesses couronnées lors de la réunion annuelle et du festival de Chickasaw

ADA, Oklahoma – Le gouverneur de la nation Chickasaw, Bill Anoatubby, a couronné les nouveaux membres de la royauté Chickasaw lors de l’assemblée annuelle et du festival Chickasaw. Les princesses serviront jusqu’à la fin de 2024 et jusqu’en 2025 en tant qu’ambassadrices de bonne volonté au nom de la nation Chickasaw.

Cheyanne Arkansas, 23 ans, a été couronnée princesse Chickasaw. L’Arkansas est originaire de Tishomingo. Channa Greenwood, 14 ans, a été couronnée princesse junior Chickasaw. Greenwood est originaire de Tishomingo. Eliorah Wright, 8 ans, a été couronnée Petite Miss Chickasaw. Wright vient d’Ada.

Arkansas est la fille de Mike et Margie Arkansas. Elle est diplômée du lycée Tishomingo en 2019. Au lycée, elle a participé au Chikasha Pehlichi Ikbi (Chickasaw Youth Leadership) et aux arts martiaux Chickasaw Nation. Elle est ravie de découvrir et d’en apprendre davantage sur sa culture Chickasaw et de devenir un modèle pour les jeunes de la nation Chickasaw.

Greenwood est la fille d’Eric Greenwood et de Tonya Loper. Elle est en huitième année au collège Tishomingo. Greenwood adore passer du temps avec sa famille et ses amis, participer au programme linguistique Chickasaw de son école, jouer au stickball dans l’équipe Chikasha Bak Bak et participer au programme SMART Toksali (to work). Elle est ravie d’être Chickasaw Junior Princess car elle est fière d’être Chickasaw et veut représenter sa tribu. Elle est également prête à rencontrer de nouvelles personnes issues de différentes tribus.

Wright est la fille de Chris et LaRue Wright. Elle est en troisième année à Latta Elementary. Eliorah aime jouer au basket et suit des cours de théâtre. Elle fréquente la Chickasaw Arts Academy, sait tisser et aime chanter. Wright est ravie d’être la prochaine petite Miss Chickasaw afin qu’elle puisse suivre les traces de sa mère, qui était également une princesse Chickasaw. Elle veut en savoir plus sur sa culture Chickasaw et sur l’expérience d’être une princesse Chickasaw.

« C’est une merveilleuse opportunité pour ces jeunes femmes de représenter la nation Chickasaw et de partager notre culture et notre riche histoire », a déclaré Mary Hartley, responsable du programme Princesse de la nation Chickasaw.

En tant qu’ambassadrices de bonne volonté, les trois jeunes femmes se rendront ensemble à plus de 40 événements à travers les États-Unis au cours de leur règne d’un an pour représenter et faire honneur à la nation Chickasaw.

Un cadeau d’adieu et un bouquet ont été offerts à chacune des anciennes princesses par le gouverneur Anoatubby et le lieutenant-gouverneur Chris Anoatubby lors du concours de princesse Chickasaw.

La princesse Chickasaw pour le règne 2023-2024, Abby Gaines, a déclaré qu’assister à des événements de princesse la projetait hors de sa zone de confort. En tant que personne naturellement introvertie, Gaines a pu trouver sa voix et participer à des événements de prise de parole en public tout au long de son règne avec l’aide des coordinateurs de programme et d’autres princesses Chickasaw.

« J’espère que certaines filles qui se voient en moi, qui sont calmes et plus réservées, pourront me regarder et dire : ‘Si elle peut le faire, je peux aussi' », a déclaré Gaines.