Trois nouveaux téléphones Motorola sont désormais disponibles sur Google Fi

Dans un nouveau billet de blog. Google Product Manager annonce que l’opérateur mobile de l’entreprise, Google Fi, va commencer à proposer trois nouveaux combinés Motorola. Les trois appareils coûtent moins de 300 $, dont l’un prend en charge le signal 5G de l’opérateur.



Motorola One 5G Ace

Le Motorola One 5G Ace commence à 279 $ et est l’offre 5G la plus abordable de Google Fi. Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 750G 5G associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Un écran Max Vision de 6,7 pouces aux dimensions généreuses offre une résolution FHD + et un format d’image 20: 9. Il y a une batterie de 5000 mAh pour une utilisation prolongée et il est livré avec Android 10 prêt à l’emploi. Cette configuration à trois caméras comprend une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra-large de 8 MP et un tireur macro de 2 MP.



Moto G Power (2021)

Le Moto G Power (2021) commence à 199 $ avec une grande batterie de 5 000 mAh, un écran HD + de 6,6 pouces et 4 Go de RAM avec 64 Go de mémoire. Ce téléphone est alimenté par le Snapdragon 662. Il y a une caméra selfie 16Mp perforée, et les caméras principales se composent d’une caméra principale 48MP, une caméra de profondeur 2MP et une caméra macro 2MP. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.



Moto G Play (2021)

Enfin, l’offre d’entrée de gamme du peloton est le Moto G Play (2021). 99 $ vous donnent 32 Go de stockage, 3 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh. Cet appareil devrait offrir la meilleure durée de vie de la batterie étant donné la faible consommation d’énergie du chipset Snapdragon 460. Celui-ci a un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD + et comporte deux caméras principales (13MP + 2MP (profondeur)) et une caméra frontale de 5MP.

L’un des smartphones ci-dessus peut être obtenu gratuitement après avoir facturé des crédits si vous ouvrez un nouveau compte Fi ou ajoutez une nouvelle ligne.

