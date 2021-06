Trois nouveaux réalisateurs saluent les libertés de l’horreur

Le genre de l’horreur a longtemps été un espace pour cultiver la créativité et repousser les limites, souvent au début de la carrière d’un cinéaste. Le premier long métrage de George A. Romero « La nuit des morts-vivants » a lancé le genre du film de zombies moderne, le nom de Robin Hardy est devenu synonyme de son classique culte, « The Wicker Man », Daniel Myrick et Eduardo Sanchez ont secoué l’industrie cinématographique avec leur nu- film de style os trouvés, « The Blair Witch Project » et Jordan Peele ont parlé des horreurs du racisme avec son révolutionnaire « Get Out ». Cet été, un nouveau trio de réalisateurs qui ont choisi le genre de l’horreur pour leurs premiers longs métrages espèrent marquer les esprits.





Le « Censeur » de Prano Bailey-Bond« (maintenant dans les salles), qui était une percée à cette année Sundance Film Festival, parle d’une censure à la lettre dans le Londres des années 1980 qui commence à voir des parallèles entre une vidéo dérangeante et sa propre vie. En explorant l’ère britannique de la « vidéo méchante », qui a lancé un débat public intense autour de l’idée que les films slasher empoisonneraient les esprits, Bailey-Bond s’est demandé : si un film pouvait être considéré comme si terrible qu’il pousse la société à commettre un crime, quel effet aurait-il avait sur les censeurs dans la salle? Le principe lui a permis de créer une poignée de vidéos originales pour son film, dont l’une s’inspire de l’horreur folk des années 1970, comme « Le sang sur la griffe de Satan », et une autre qui imite le travail du réalisateur italien de giallo Lucio Fulci.

Au moment où Bailey-Bond s’est tournée vers le cinéma, après avoir étudié les arts du spectacle, elle avait déjà intériorisé de nombreux classiques, comme « The Texas Chain Saw Massacre », « The Evil Dead » et « Basket Case », ce dernier étant également un premier long métrage de réalisation. « J’étais attirée par des personnages plus sombres, ou j’essayais de comprendre les parties de nous-mêmes que nous repoussons », a-t-elle déclaré. « Je n’étais pas venu au genre en pensant : « Je fais de l’horreur. C’était presque comme si l’horreur m’avait choisi.