Trois nouveaux incendies de forêt ont éclaté dans le nord de Shuswap et le nord de l’Okanagan

Orages prévus pour Salmon Arm, Vernon l’après-midi et le soir du 29 juillet

Trois incendies de forêt ont été allumés au début du 29 juillet dans le nord de Shuswap et le nord de l’Okanagan, causes jusqu’à présent répertoriées par BC Wildfire comme inconnues. (Carte des feux de forêt en Colombie-Britannique)

Deux incendies de forêt dans le nord de Shuswap et un dans le nord de l’Okanagan ont été déclenchés ce matin.

BC Wildfire répertorie trois nouveaux incendies allumés au 29 juillet, tous avec des causes actuellement inconnues – un dans les environs de Seymour Arm, un près d’Anglemont à Hudson Road et le troisième au sud d’Armstrong près de Miriam Creek.

Tous les trois sont considérés comme « de la taille d’un endroit », moins de 0,01 hectare (0,02 acre).

Des secteurs du Shuswap ont été frappés par des éclairs et de fortes pluies ce matin, avec la possibilité d’orages prévus par Environnement Canada cet après-midi et cette soirée à Salmon Arm et à Vernon. Les températures devraient rester au milieu des années 30 jusqu’au lundi 1er août, avec une baisse au milieu des années 20 le 2 août.

